Υπάρχουν κάποιες συναντήσεις που τις περίμενες και ενώ γίνονται για πρώτη φορά, έχεις την αίσθηση ότι υπήρχαν εκεί από πάντα.

Ο Γιώργος Νταλάρας τραγουδάει Σταμάτη Κραουνάκη.

Ο Σταμάτης Κραουνάκης γράφει για τον Γιώργο Νταλάρα.

Όπως και να το διαβάσεις είναι μια πολύ καλή είδηση.

Μια ιστορία που ξεκίνησε μέσα από τηλεφωνήματα στην καραντίνα και τώρα γίνεται δική σας.

«Παίξε ρε φίλε μπάλα», ένα ζόρικο ζεϊμπέκικο του Σταμάτη Κραουνάκη, σχεδόν αυτοβιογραφικό που τραγούδησε ο Γιώργος Νταλάρας όπως ξέρει και μπορεί.

Ένα τραγούδι με λόγια του Σταμάτη Κραουνάκη που χωρούν στιγμές και αισθήματα από την ζωή του Γιώργου.

Το εικαστικό του εξωφύλλου είναι μία δημιουργία της Γεωργιάννας Νταλάρα.

Κυκλοφορεί από τη Minos EMI / UNIVERSAL σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.