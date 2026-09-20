Ελαφρύ εγκεφαλικό υπέστη ο μουσικοσυνθέτης Σταμάτης Σπανουδάκης, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη άφησε, σύμφωνα με τον ίδιο, ένα πρόβλημα στο δεξί του χέρι, γεγονός που δεν του επιτρέπει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εμφάνισής του τις επόμενες ημέρες στο Μεσολόγγι.

Στη βάση αυτή, ανακοίνωσε πως αναβάλλεται η συναυλία που ήταν προγραμματισμένη για το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Μεσολόγγι, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη 200η Επέτειο της Εξόδου.