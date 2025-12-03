Ο Σταύρος Ξαρχάκος πήρε δημόσια θέση στη διαμάχη που έχει ξεσπάσει γύρω από την προγραμματισμένη παγκόσμια περιοδεία-αφιέρωμα στον

Μάνο Χατζιδάκι και τον Μίκη Θεοδωράκη, με ερμηνευτές τη Νατάσσα Μποφίλιου και τον Γιάννη Χαρούλη.

Ο διάσημος συνθέτης και μαέστρος τάσσεται ξεκάθαρα στο πλευρό του γιου και νόμιμου κληρονόμου του Μάνου Χατζιδάκι, Γιώργου, ο οποίος ανακοίνωσε ότι δεν έχει δώσει την άδειά του για τη χρήση του έργου του πατέρα του και έχει κινηθεί νομικά για να μπλοκάρει τις συναυλίες.

Στην παρέμβασή του, ο Σταύρος Ξαρχάκος τονίζει ότι οι διοργανωτές αγνόησαν προκλητικά τη βούληση του κληρονόμου, υπογραμμίζοντας ότι το θέμα είναι πρωτίστως ζήτημα ηθικής τάξης και δικαιωμάτων των δημιουργών, ενώ χαρακτήρισε τα υπόλοιπα ως απλά «κουτσομπολιά».

Αναλυτικά η δήλωση του Σταύρου Ξαρχάκου

«Δυστυχώς ενίοτε το αυτονόητο δεν είναι δεδομένο.

Θεωρώ πως από τη στιγμή που ζητήθηκε η άδεια από τον Γιώργο Χατζιδάκι και αυτή δε δόθηκε, εκεί θα έπρεπε και να είχε λήξει το θέμα.

Θα μπορούσαν να προχωρήσουν διαφορετικά τις συναυλίες τους και όχι να αγνοήσουν προκλητικά τη βούληση του γιου και νόμιμου κληρονόμου του ενός εκ των δυο δημιουργών.

Ακριβώς διότι είναι θέμα ηθικής ,”ηθικό δικαίωμα” λέγεται ( αν καταλαβαίνουμε τι θα πει αυτό ), ο κάθε δημιουργός ή ο επιλεγμένος από τον δημιουργό κληρονόμος του, να ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα επικοινωνείται το εκάστοτε έργο .

Και ουδεμία εξήγηση οφείλει ο διαχειριστής του έργου .

Κανονικά η συζήτηση τελειώνει εδώ, είναι δικαιώματα που ορίζει ο νόμος , είναι δικαιώματα για τα οποία έχουν κάποιοι αγωνιστεί.

Όλα τα υπόλοιπα όπως π.χ αν είναι κατάλληλοι οι ερμηνευτές , αν είναι οι χώροι ωραίοι και μεγαλειώδεις ή όχι , αν ζούσε ο Μάνος Χατζιδάκις τι θα έκανε, δεν έχουν καμία θέση στο θέμα, είναι απλώς κουτσομπολιό.

Δεν χωράει καμία παραχώρηση σχετικά με ένα δικαίωμα που είναι διεθνής κατάκτηση και αναγνώριση από τον 19ο αιώνα, με βάση τη διεθνή σύμβαση της Βέρνης .»

