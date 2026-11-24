Πριν από δύο δεκαετίες, ο Κρίστοφερ Νόλαν βρέθηκε πολύ κοντά στο να σκηνοθετήσει μια ταινία βασισμένη στην «Ιλιάδα» και τώρα ο Στίβεν Σπίλμπεργκ τον παρότρυνε να κάνει μια νέα προσπάθεια.

Οι δύο σκηνοθέτες εμφανίστηκαν μαζί την περασμένη εβδομάδα σε εκδήλωση -συζήτηση στο DGA Theater του Λος Άντζελες, στο πλαίσιο σειράς προβολών που διοργάνωσε η Universal Pictures.

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ κατά τη διάρκεια της συζήτησης πρότεινε στον Κρίστοφερ Νόλαν το επόμενο εγχείρημά του, μετά την «Οδύσσεια» να είναι ένα ακόμη ομηρικό έπος.

«Το μόνο ακόμη πράγμα που θέλω να πω, όχι για να σε προκαλέσω ή κάτι τέτοιο, είναι ότι υπάρχει πάντα η Ιλιάδα… Χωρίς πίεση, χωρίς πίεση. Αλλά αυτή θα μπορούσε να είναι η πιο επιτυχημένη ταινία στην ιστορία που δεν απέκτησε ποτέ συνέχεια».

Ο Νόλαν σχολίασε: «Νομίζω ότι τώρα επιχειρηματολογείς υπέρ της Universal».

Η ταινία που παραλίγο να γυρίσει ο Νόλαν ήταν η «Τροία» (Troy), έπος του 2004 βασισμένο ελεύθερα στην «Ιλιάδα», με πρωταγωνιστές τους Μπραντ Πιτ, Έρικ Μπάνα και Ορλάντο Μπλουμ.

Ο σκηνοθέτης του «Oppenheimer ήταν ο επικρατέστερος για να αναλάβει τη σκηνοθεσία της ταινίας, η οποία βρισκόταν υπό ανάπτυξη από τον συνάδελφό του, Βόλφγκανγκ Πέτερσεν.

Ο Πέτερσεν αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το εγχείρημα λόγω σχεδίων για την ταινία «Batman v Superman» που τελικά δεν υλοποιήθηκε ποτέ και στη θέση του επιλέχθηκε ο Νόλαν.

Ο Πέτερσεν τελικά δεν είχε άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις και επέστρεψε για να σκηνοθετήσει την ταινία, αφήνοντας τον Νόλαν εκτός του έργου.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ