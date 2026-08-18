Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, έξω από εκκλησία της Ουαλίας, όπου οικογένεια και φίλοι αποχαιρέτησαν τη διάσημη τραγουδίστρια Μπόνι Τάιλερ (Bonnie Tyler), που αγαπήθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το τραγούδι της «If I Sing You A Love Song» ακουγόταν καθώς το σκεπασμένο με λευκά τριαντάφυλλα φέρετρό της μεταφερόταν στον Καθεδρικό Ναό του Σουόνσι. Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε κλειστό οικογενειακό κύκλο, ενώ προβαλλόταν σε γιγαντοοθόνη στον εξωτερικό χώρο για τους θαυμαστές της. Παράλληλα, η μεγάλη της επιτυχία «It’s a Heartache» συνόδευσε το φέρετρο της τραγουδίστριας κατά την τοποθέτησή του μπροστά στο Ιερό.

«Η Μπόνι ήταν πάντα μία σταρ, αλλά ποτέ ντίβα», ανέφερε στον επικήδειό του ο επί 39 χρόνια μάνατζέρ της, Μάθιου Ντέιβις (Matthew Davis). «Δεν ξέχασε ποτέ τις ρίζες της ή τον τόπο από τον οποίο ξεκίνησε. Θα είχε εντυπωσιαστεί και θα αισθανόταν μεγάλη ικανοποίηση από το τεράστιο κύμα αγάπης που σημειώθηκε από κάθε γωνιά του πλανήτη μετά τον αιφνίδιο και αναπάντεχο χαμό της», συμπλήρωσε.

Η υποψήφια για Grammy ποπ σταρ, ιδιαίτερα αγαπητή για τη δυναμική μπαλάντα «Total Eclipse of the Heart» που σκαρφάλωσε στην κορυφή των charts το 1983, έφυγε από τη ζωή τον περασμένο μήνα σε ηλικία 75 ετών. Το εμβληματικό της τραγούδι ερμήνευσε με συγκλονιστικό τρόπο μία χορωδία, που στάθηκε πάνω από το κατάλευκο φέρετρο για να την αποχαιρετήσει.

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Νωρίτερα, πλήθος κόσμου είχε κατακλύσει τους δρόμους στο παραθαλάσσιο ουαλικό χωριό της, το Μάμπλς, για το τελευταίο αντίο. Οι συγκεντρωμένοι χειροκροτούσαν και έραιναν με λουλούδια τη νεκροφόρα καθώς περνούσε με το φέρετρό της, σκεπασμένο με τη σημαία της Ουαλίας.

Σύμφωνα με το AP, η Gaynor Hopkins όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, γεννήθηκε στις 8 Ιουνίου 1951 και ήταν κόρη ανθρακωρύχου. Μεγάλωσε στις εργατικές κατοικίες της περιοχής μαζί με τα πέντε αδέλφια της και από νωρίς έδειξε την αγάπη της για το τραγούδι.

Στον επικήδειο που συνέταξε η οικογένειά της και διάβασε ο αιδεσιμότατος Τζάστιν Ντέιβις (Justin Davies), επισημάνθηκε ότι η πρώτη της εμφάνιση πραγματοποιήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’60, σε διαγωνισμό σε τοπικό κλαμπ ράγκμπι. Εκεί τραγούδησε τη μεγάλη επιτυχία της Mary Hopkin «Those Were The Days». «Βγήκε δεύτερη κερδίζοντας μόλις μία λίρα, όμως της άρεσε πολύ», σημείωσε ο Ντέιβις. «Τα υπόλοιπα ανήκουν απλώς στην ιστορία», πρόσθεσε.