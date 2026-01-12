Στις αρχές της δεκαετίας του ‘80, σε σκοτεινές συνήθως αίθουσες και καφενεία της εποχής, οι παίκτες στέκονταν ο ένας δίπλα στον άλλον για ώρες πατώντας μοχλούς και προσπαθώντας να κρατήσουν μια μεταλλική μπίλια μέσα σε ένα πολύχρωμο ταμπλό. Το φλίπερ με τα καμπανάκια, τα λαστιχάκια και τους φωτεινούς στόχους, ήταν κάτι παραπάνω από παιχνίδι τότε, ήταν εμπειρία, όπως θυμούνται οι παλαιότεροι που ακόμη ηχεί στα αυτιά τους ο χαρακτηριστικός ήχος του.

Σύντομα ο ήχος αυτός θα ακουστεί ξανά και μαζί με το δημοφιλές φλίπερ, ξύλινα ποδοσφαιράκια, τηλεκατευθυνόμενα αυτοκινητάκια, επιτραπέζια και ηλεκτρονικά παιχνίδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη γενιά, παιχνίδια απλά, αλλά διαδραστικά, που καλλιεργούσαν τον συντονισμό χεριού-ματιού, τη συγκέντρωση και κυρίως τη χαρά του παιχνιδιού, θα «συναντηθούν» στη Θεσσαλονίκη και οι αναμνήσεις θα ζωντανέψουν μέσα από την έκθεση «Vintage Toys», στις 7 & 8 Φεβρουαρίου 2026, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».

Η …χρονοκάψουλα θα ταξιδέψει τους επισκέπτες από τις αρχές του ‘80 μέχρι και μέχρι το 2000, αναφέρει, μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο διοργανωτής της έκθεσης «Vintage Toys» Γιώργος Γραμματόπουλος, συλλέκτης παιχνιδιών και ο ίδιος από το 2008.

«Φέτος διαθέτουμε μία επιπλέον αίθουσα, κάτι που μας επιτρέπει να παρουσιάσουμε ακόμη περισσότερα vintage και διαδραστικά παιχνίδια που έλειπαν πέρυσι. Εκατοντάδες παιχνίδια μιας άλλης εποχής θα παρουσιαστούν, δίνοντας την ευκαιρία στους μεγαλύτερους να ταξιδέψουν πίσω στον χρόνο και στους νεότερους να γνωρίσουν τον κόσμο του παιχνιδιού, πριν από τις οθόνες αφής και τις έξυπνες συσκευές. Η κλασική Bibi-bo με το αυτοκίνητό της ή το διαστημόπλοιο της, το Atari, αλλά και οι ρετρό υπολογιστές, που μάλιστα θα είναι είναι όλοι λειτουργικοί, θα βρεθούν στον ίδιο χώρο», σημειώνει ο κ. Γραμματόπουλος.

Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν 15 συλλέκτες, ενώ το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει και να παίξει με τις κονσόλες και τα video games του 1980, τα πλαστικά αυτοκινητάκια, τις κούκλες,τα λούτρινα, τα γνωστά Turbo Trax των ’90s, και παιχνίδια των ’80s που έκαναν ήχο με το τράβηγμα του κορδονιού, αλλά και με πολλά επιτραπέζια.

Μάλιστα, φέτος στην έκθεση στη Θεσσαλονίκη …θα έρθει και ο Τζέιμς Μπόντ. Για την ακρίβεια ένας συλλέκτης παιχνιδιών, που έχει στη συλλογή του δεκάδες αντικείμενα και παιχνίδια, όλα σε σχέση με τον πολύ αγαπημένο κινηματογραφικό πράκτορα, που άλλωστε κι εκείνος έχει συμπορευτεί με τις περιπέτειες του με τουλάχιστον τρεις γενιές.

«Ο συγκεκριμένος συλλέκτης έχει παιχνίδια από όλον τον κόσμο, σχετικά με τις ταινίες και τις περιπέτειες και τη δράση του 007, αλλά και άλλους ήρωες των ταινιών. Μάλιστα, ένα από αυτά είναι από το 1964 και επίσης θα φέρει στην έκθεση και επιτραπέζια μέχρι και από την Ισπανία», σημειώνει ο διοργανωτής.

Παράλληλα, η έκθεση πλαισιώνεται από διαδραστικές δραστηριότητες, εργαστήρια κατασκευών, παράσταση θεάτρου σκιών από το Θέατρο Σκιών Σπυρόπουλου, σόου με μαγικά και μια μεγάλη πίστα με τηλεκατευθυνόμενα οχήματα, όπου οι επισκέπτες μπορούν να συμμετέχουν με τα δικά τους παλιά μοντέλα σε διαγωνισμούς που θα έχουν και δώρα και εκπλήξεις.

