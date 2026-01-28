Ο Αμερικανός συνθέτης Φίλιπ Γκλας απέσυρε την παγκόσμια πρεμιέρα της συμφωνίας του “Lincoln” από το πρόγραμμα του Κέντρου Κένεντι τη Δευτέρα, λέγοντας πως οι αξίες του έργου του αντικρούουν εκείνες του χώρου παραστατικών τεχνών, τα ηνία του οποίου ανέλαβε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Γκλας είναι η τελευταία κατά σειρά μουσική αυθεντία που αποσύρεται από το Kennedy Center, από τότε που ο Τραμπ όρισε τον εαυτό του πρόεδρο και διόρισε συμμάχους του στο διοικητικό συμβούλιο πέρυσι. Η Εθνική Όπερα της Ουάσινγκτον γνωστοποίησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα πως σχεδιάζει να αποχωρήσει από την έδρα της των τελευταίων 50 ετών.

«Έπειτα από εμβριθή σκέψη, αποφάσισα να αποσύρω τη Συμφωνία μου Αρ. 15 ‘Lincoln’ από το Κέντρο Τζον Φ. Κένεντι για τις Παραστατικές Τέχνες», έγραψε ο Γκλας, ένας από τους πιο επιδραστικούς συνθέτες της σύγχρονης εποχής, που θα γίνει 89 ετών την 31η Ιανουαρίου, σε μια ανακοίνωση που ανήρτησε στο Χ.

«Η Συμφωνία Αρ. 15 είναι ένα πορτρέτο του Αβραάμ Λίνκολν και οι αξίες του Κέντρου Κένεντι σήμερα αντικρούουν ξεκάθαρα το μήνυμα της Συμφωνίας», τόνισε.

Η συναυλία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο.

Τον Δεκέμβριο, το διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος ψήφισε υπέρ της μετονομασίας του σε Donald J. Trump and John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts ή Trump Kennedy Center για συντομία.

Έκτοτε, πολλά συγκροτήματα και καλλιτέχνες ακύρωσαν τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις τους, επικαλούμενοι την ανάληψη του ελέγχου από τον Ρεπουμπλικανό ηγέτη.

Οι Δημοκρατικοί, σημειώνοντας πως το όνομα του κέντρου καθιερώθηκε από το Κογκρέσο, λένε πως η μετονομασία του σε Τραμπ δεν έχει καμία νομική ισχύ. Η οικογένεια του Τζον Φ. Κένεντι επέκρινε την αλλαγή του ονόματος επισημαίνοντας πως υπονομεύει την κληρονομιά του δολοφονηθέντος προέδρου.

Πηγές: ΑΜΠΕ, Reuters, AFP