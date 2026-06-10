Ο ηθοποιός Τάιλερ Μέιν, γνωστός στο ευρύ κοινό για τον ρόλο του Sabretooth στις ταινίες «X-Men» και πρόσφατα στο «Deadpool & Wolverine», αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού, μια μορφή της νόσου που εμφανίζεται σπάνια στους άνδρες.

Ο 59χρονος ηθοποιός και πρώην επαγγελματίας παλαιστής γνωστοποίησε τη διάγνωσή του στις 8 Ιουνίου μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενημερώνοντας τους θαυμαστές του ότι ξεκινά άμεσα χημειοθεραπείες.

«Έχω κάποια άσχημα νέα. Ξεκινώ χημειοθεραπεία σήμερα. Ένας στους 750 άνδρες θα διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού κάποια στιγμή στη ζωή του και εγώ είμαι ένας από αυτούς», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, τόνισε ότι η ασθένεια συζητείται σπάνια όταν αφορά άνδρες, με αποτέλεσμα να διαγιγνώσκεται συχνά σε προχωρημένα στάδια και να συνοδεύεται από δυσμενέστερη πρόγνωση. «Θέλω να βοηθήσω να αλλάξει αυτό», πρόσθεσε.

Ο Μέιν δήλωσε ότι σκοπεύει να μοιραστεί δημόσια την πορεία της θεραπείας του, με στόχο να ευαισθητοποιήσει το κοινό γύρω από τον ανδρικό καρκίνο του μαστού και να ενθαρρύνει περισσότερους άνδρες να αναγνωρίζουν έγκαιρα τα πιθανά συμπτώματα. «Ακολουθήστε με σε αυτό το ταξίδι για να νικήσουμε αυτή την ασθένεια. Ο κόσμος πρέπει να το ακούσει», ανέφερε στο μήνυμά του.

Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι η πρώτη του αντίδραση ήταν να κρατήσει τη διάγνωση μυστική. «Θα είμαι ειλικρινής. Αρχικά ήθελα να το κρύψω. Ήταν κάπως ντροπιαστικό. Όμως έμαθα ότι οι άνδρες διαγιγνώσκονται συχνότερα σε πιο προχωρημένα στάδια, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει αρκετή ενημέρωση και συζήτηση γύρω από το θέμα», εξήγησε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη σύζυγό του, Ρενέ Γκίρλινγκς, η οποία επέμεινε να διερευνηθεί περαιτέρω ένα εξόγκωμα που τον ανησυχούσε, παρά το γεγονός ότι οι γιατροί αρχικά δεν έδωσαν ιδιαίτερη σημασία. Όπως ανέφερε, η επιμονή της συνέβαλε καθοριστικά στο να εντοπιστεί η νόσος σε πρώιμο στάδιο.

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Σύμφωνα με την Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία (ACS), λιγότερο από το 1% των περιστατικών καρκίνου του μαστού στις Ηνωμένες Πολιτείες αφορά άνδρες. Η νόσος συχνά διαγιγνώσκεται αργότερα σε σχέση με τις γυναίκες, καθώς η ενημέρωση γύρω από το θέμα παραμένει περιορισμένη. Μεταξύ των συμπτωμάτων περιλαμβάνονται η εμφάνιση ανώδυνου όγκου στο στήθος, αλλαγές στο δέρμα ή στη θηλή, όπως εσοχές, απολέπιση ή αποχρωματισμός, καθώς και έκκριση ή αιμορραγία από τη θηλή.

Γεννημένος στη Σασκάτσουαν του Καναδά, ο Τάιλερ Μέιν έγινε αρχικά γνωστός ως επαγγελματίας παλαιστής στο World Championship Wrestling (WCW) με το όνομα Big Sky. Μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση το 1996, ακολούθησε καριέρα στο Χόλιγουντ, συμμετέχοντας σε παραγωγές όπως τα «X-Men», «The Scorpion King», «Joe Dirt» και οι ταινίες «Halloween» του Rob Zombie, καθιερώνοντας την παρουσία του στον κινηματογράφο.