Νέα έργα ζωγραφικής και γλυπτά του Takashi Murakami παρουσιάζονται στην έκθεση «Seoul, Kawaii Summer Vacation» που εγκαινιάστηκε στο κέντρο της Σεούλ στις 2 Σεπτεμβρίου.

Η έκθεση αντιπροσωπεύει την επιστροφή του Murakami στη Νότια Κορέα μετά τη μεγάλη αναδρομική αφιερωμένη στο έργο του «Murakami Zombie» που διοργανώθηκε στο Μουσείο Τέχνης του Μπουσάν το 2023.

Η έκθεση Seoul, Kawaii Summer Vacation» εξερευνά τη χρήση μοτίβων με άνθη από τον Murakami σε μια ποικιλία μέσων, τεχνικών και μορφών.

«Πηγή έμπνευσης για το πολύ γνωστό, χαμογελαστό λουλούδι του Ιάπωνα καλλιτέχνη ήταν οι φυσικές μορφές που χαρακτηρίζουν το nihonga, την παραδοσιακή μορφή ιαπωνικής ζωγραφικής στην οποία εκπαιδεύτηκε. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο έργο του το 1995 και είναι σε αρμονία με την αισθητική του «Superflat», στην οποία οι κλασικές τεχνικές συνδυάζονται με δημοφιλείς εικόνες – ιδιαίτερα γραφικά μέσα δανεισμένα από τους διασυνδεδεμένους τομείς των anime και των manga, το φαινόμενο του εμμονικού otaku και την πανταχού παρούσα αισθητική του γνωστή ως kawaii (όμορφο, χαριτωμένο).

Ενώ είναι χαρούμενα, ζωντανά και εμποτισμένα με ανθεκτικότητα και ελπίδα, αποτελούν επίσης μέρος ενός γενικού σχολίου για τον καταναλωτισμό του ύστερου καπιταλισμού. Το κεντρικό θέμα της έκθεσης είναι το έργο «Summer Vacation Flowers under the Golden Sky» (2025), στο οποίο ένα καλειδοσκόπιο λουλουδιών απλώνεται σε βάση από λεπτό φύλλο χρυσού με ανάγλυφα κρανία σε ένα πανοραμικό τοπίο.

Δύο γλυπτά από το 2024 με τίτλο «Hello Floweriane» έχουν τη μορφή μιας μικρής φιγούρας με πρόσωπο λουλουδιού που στέκεται πάνω σε ένα βάθρο.

Η έκθεση που διοργανώνεται από τη Gagosian φιλοξενείται έως τις 11 Οκτωβρίου στα κεντρικά γραφεία της Amorepacific, κορεατικής εταιρείας ειδών ομορφιάς, στο APMA Cabinet, έναν χώρο έργων στο ισόγειο του κτιρίου που σχεδίασε ο David Chipperfield.