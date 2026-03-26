Πάνω από χίλια διακόσια άτομα παρακολούθησαν χθες βράδυ, (25/3), στο Mέγαρο μουσικής της Αιώνιας Πόλης «Auditorium» την συναυλία «Κάτω από τον ουρανό της Μεσογείου», αφιερωμένη στην εθνική μας επέτειο.

Η εκδήλωση οργανώθηκε από την πρεσβεία μας στην Ιταλία, με την στήριξη σειράς χορηγών. Η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη γέμισε με ενθουσιασμό την αίθουσα την Αuditorium, όπου πρέσβεις ξένων χωρών, εκπρόσωποι του χώρου της ιταλικής πολιτικής και της τέχνης, όπως και μέλη των ελληνικών κοινοτήτων της Ιταλίας, αποθέωσαν τον τενόρο Σταύρο Σαλαμπασόπουλο για τις ερμηνείες του: ρίγη συγκίνησης σκόρπισαν οι νότες των τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη, όπως και το Kalinifta, ένα κομμάτι γεμάτο ποίηση και ρομαντισμό, από τα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας, στην Κάτω Ιταλία.

«Ήταν τιμή μας που παραβρεθήκαμε στην βραδιά αυτή και ακούσαμε τα γκρεκάνικα να τραγουδούνται με τόσο πάθος», δήλωσαν στο ΑΠΕ- ΜΠΕ, δήμαρχοι και των ελληνόφωνων περιοχών της «Μagna Grecia». Μετά από σειρά επιτυχών εμφανίσεων στην Γερμανία, στο Παρίσι αλλά και σε άλλα γνωστά ιταλικά θέατρα, ο Σταύρος Σαλαμπασόπουλος μάγεψε χθες (25/3), το κοινό της Ρώμης ερμηνεύοντας επιτυχίες των δυο χωρών, όπως ο «Καϋμός», αλλά και Il Mondo και Luna Rossa, στα ελληνικά και στα ιταλικά.

Στο τέλος του προγράμματος, μετά την αποθέωση του κοινού, ερμήνευσε για δεύτερη φορά το ιταλικό πασίγνωστο κομμάτι «Canzone Arrabbiata». Τον συνόδευσε στο πιάνο ο μαέστρος Γιώργος Παπαχριστούδης, με μια αριστοτεχνική, δεκαπενταμελή ορχήστρα.

«Τιμούμε τον αγώνα για την ελευθερία κι εκείνους που θυσίασαν τα πάντα γι΄αυτήν. Φέτος συμπληρώνονται διακόσια χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου», τόνισε η πρέσβης μας στην Ιταλία, Ελένη Σουρανή. «Ο Σολωμός τους χαρακτήρισε «Ελεύθερους Πολιορκημένους».

Και ήσαν όντως ελεύθεροι, διότι με την δύναμη της ψυχής τους, νίκησαν την πείνα, τις κακουχίες και τον θάνατο. Αυτή την δύναμη ψυχής, επέδειξαν οι Έλληνες και στα χρόνια που ακολούθησαν μετά την ανεξαρτησία, σε περιόδους καταστροφών, δοκιμασίας και πολέμων. Αλλά και σε περιόδους ειρήνης, οφείλουμε να προσφέρουμε στην πατρίδα μας, όσα περισσότερα ο καθένας μπορεί, απ΄όποια θέση και αν βρίσκεται», πρόσθεσε η κυρία Σουρανή.

Στον χώρο του Auditorium, παράλληλα, φιλοξενήθηκε έκθεση με έργα του εικαστικού Κώστα Σπυρόπουλου, τα οποία προσφέρονται για μια διαφορετική, «προσωπική ερμηνεία» του κάθε επισκέπτη. Εκπρόσωποι των ιταλικών μέσων ενημέρωσης οι οποίοι παρακολούθησαν την χθεσινή συναυλία, σχολίασαν ότι με τον τρόπο αυτό, η χώρα μας κατάφερε να δώσει έμπρακτα ουσιαστικό νόημα στην αποστολή της πολιτιστικής διπλωματίας.