Ο ταλαντούχος ερμηνευτής και δημιουργός, Θέμης Παναγιωτίδης επιστρέφει δυναμικά στη δισκογραφία με το νέο του τραγούδι που έχει τίτλο «Καλά».

Πρόκειται για ένα σύγχρονο άκουσμα που συνδυάζει δυνατή μελωδία, ουσιαστικό στίχο και αυθεντική ερμηνεία και μιλάει απευθείας στις καρδιές όλων όσων είναι πληγωμένοι από έρωτα και λένε ότι είναι καλά από… συνήθεια.

Τη μουσική υπογράφει ο ίδιος ο Θέμης Παναγιωτίδης, ενώ τους στίχους έχει γράψει ο Θάνος Παπανικολάου.

Το «Καλά» συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό music video, σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Γκάνιου, το οποίο αποτυπώνει με κινηματογραφική αισθητική και έντονες εικόνες το συναίσθημα και την ατμόσφαιρα του τραγουδιού.

Με τη χαρακτηριστική χροιά και την ερμηνευτική του αμεσότητα, ο Θέμης Παναγιωτίδης κάνει ακόμη ένα σημαντικό βήμα στην καλλιτεχνική του πορεία, παρουσιάζοντας μια δουλειά που έχει όλες τις προδιαγραφές να κερδίσει το κοινό.

Το νέο single «Καλά» κυκλοφορεί από τη Sonar Music.

Δείτε το βίντεο κλιπ: