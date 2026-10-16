Ένα ξεχωριστό θεατρικό ταξίδι στον κόσμο του μεγάλου μας λαϊκού ζωγράφου υπόσχεται η παράσταση «Θεόφιλος» σε κείμενο του Θανάση Σκρουμπέλου, που έρχεται την Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2026 στον Χώρο Τέχνης Ιδιόμελο.

Έπειτα από έξι συνεχόμενες σεζόν, γεμάτες θερμή υποδοχή σε θέατρα, σχολεία, συλλόγους, μουσεία και πανεπιστήμια σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο -αλλά και μια ξεχωριστή παρουσίαση στη Βουλή των Ελλήνων-, η παράσταση συνεχίζει το ταξίδι της.

Λίγα λόγια για το έργο

Στο θεατρικό έργο του Θανάση Σκρουμπέλου παρακολουθούμε τα βήματα του Θεόφιλου από την εφηβεία και το πρώτο του ταξίδι από τη Μυτιλήνη στη Σμύρνη για να βρει το δρόμο του. Ακολουθώντας το όνειρο της «ζωγραφιάς», φτάνει μέχρι τον Βόλο και το Πήλιο, πολεμώντας για την πατρίδα και τα οράματά του.

Ο ανεκπλήρωτος έρωτας για την Αθηνά, η απόρριψη, ο χλευασμός και η φτώχεια αποτελούν την καθημερινότητά του. Η επιστροφή στη γενέτειρα και η λυτρωτική συνάντηση με τον Στρατή Ελευθεριάδη θα φέρουν την πρώτη αναγνώριση, όμως η ουσιαστική δικαίωση θα έρθει μέσα από τα ίδια του τα έργα.

Εικόνες και παραστάσεις από την Επανάσταση περνούν μπροστά από τον θεατή, ο οποίος επικοινωνεί με τον σπουδαίο καλλιτέχνη. Μορφές όπως ο Αθανάσιος Διάκος, ο Ρήγας Φεραίος και ο Παύλος Μελάς λαμβάνουν μια αλλιώτικη, βαθιά διάσταση στον καμβά του.

«Η ιστορία είναι άνεμος που την καταλαβαίνεις όταν την ανασαίνεις.»

Η παράσταση τελεί υπό την αιγίδα του Μουσείου Θεόφιλος και του Δήμου Μυτιλήνης.

Το έργο παρουσιάστηκε στη Βουλή των Ελλήνων τον Δεκέμβριο του 2021, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης.

Συντελεστές

Κείμενο: Θανάσης Σκρουμπέλος

Σκηνοθεσία: Νίκος Βερλέκης

Ερμηνεία: Θοδωρής Προκοπίου

Σκηνικά – Κοστούμια: Ανθή Σοφοκλέους

Μουσική επιμέλεια: Δημήτρης Κοντογιάννης

Φωτογραφίες: Τσβετομίρ Τσάνκοβ / Τέρπος Παπαθεοδώρου

Official Trailer: Μαρίνα Λεοντάρη, Γιάννης Σαρηγιάννης

Επικοινωνία: Κατερίνα Ζαχαριουδάκη

Πληροφορίες Παράστασης

Ημερομηνία: Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026 (1/11/26)

Ώρα έναρξης: 19:30

Χώρος: Χώρος Τέχνης Ιδιόμελο (Ελευθερίου Βενιζέλου 17, Μαρούσι — πλησίον ΗΣΑΠ)

Διάρκεια: 55 λεπτά

Είσοδος: 10 €

Κρατήσεις θέσεων: 210 6817042

Προπώληση: more.com