Μια ξεχωριστή θεατρική προσφορά περιμένει το κοινό του Studio Μαυρομιχάλη! Για πέντε Κυριακές του Νοεμβρίου, η παράσταση «Ο Θεός της Σφαγής» δίνει τη δυνατότητα σε δύο θεατές να απολαύσουν τη θεατρική εμπειρία πληρώνοντας μόνο ένα εισιτήριο!

Συγκεκριμένα, τις Κυριακές 1, 8, 15, 22 και 29 Νοεμβρίου, με την αγορά ενός εισιτηρίου, το δεύτερο προσφέρεται δωρεάν. Η προσφορά ισχύει τόσο για ηλεκτρονικές αγορές μέσω της πλατφόρμας More όσο και για κρατήσεις από το ταμείο του θεάτρου, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Πρόκειται για μια εξαιρετική ευκαιρία να μοιραστείτε με φίλους, συντρόφους και αγαπημένα πρόσωπα μια απολαυστική θεατρική παράσταση, που συνδυάζει το γέλιο με τον κοινωνικό προβληματισμό.

Μετά την επιτυχημένη πορεία της, η εμβληματική κωμωδία της Γιασμίνα Ρεζά επιστρέφει για δεύτερη σεζόν στο Studio Μαυρομιχάλη, από τις 17 Οκτωβρίου, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Τη σκηνοθεσία υπογράφουν η Ζωρζίνα Τζουμάκα και η Χριστίνα Χριστοφή, ενώ επί σκηνής συναντάμε τέσσερις εξαιρετικούς ηθοποιούς: την Ευαγγελία Καπόγιαννη, τη Μαρία Μπρανίδου, τον Βασίλη Πουλάκο και τον Δημοσθένη Φίλιππα.

Λίγα λόγια για την υπόθεση

Ποιος πιστεύει τελικά στον Θεό της Σφαγής;

Όλα ξεκινούν όταν ο εντεκάχρονος Φερντινάν χτυπά στο πρόσωπο τον συμμαθητή του Μπρουνό, σπάζοντάς του δύο δόντια. Οι γονείς των δύο παιδιών αποφασίζουν να συναντηθούν, προκειμένου να συζητήσουν πολιτισμένα το περιστατικό και να βρουν μια λύση.

Ωστόσο, η καλοπροαίρετη συζήτηση ανάμεσα σε τέσσερις υπεύθυνους ενήλικες σύντομα μετατρέπεται σε μια ανεξέλεγκτη σύγκρουση. Οι ευγένειες υποχωρούν, τα κοινωνικά προσωπεία πέφτουν και πίσω από την εικόνα των πολιτισμένων ανθρώπων αποκαλύπτονται ο θυμός, η οργή, οι προκαταλήψεις και τα καταπιεσμένα βίαια ένστικτα.

Πού βρίσκεται τελικά ο πολιτισμός και πού αρχίζει η βαρβαρότητα;

Με όπλα το χιούμορ και τον σαρκασμό, η Γιασμίνα Ρεζά αποδομεί τις κοινωνικές συμβάσεις και τις βεβαιότητες που μας κάνουν να αισθανόμαστε πολιτισμένοι. Μέσα από τέσσερις χαρακτήρες που θα μπορούσαν να είναι οι γείτονες, οι συνάδελφοι ή ακόμη και εμείς οι ίδιοι, το έργο μιλά για τη σχολική βία, αλλά και για όλες τις μορφές βίας που γεννιούνται και υποθάλπονται μέσα στην κοινωνία.

Το σκηνοθετικό σημείωμα

Όπως σημειώνουν οι σκηνοθέτιδες Ζωρζίνα Τζουμάκα και Χριστίνα Χριστοφή, με αφορμή ένα περιστατικό σχολικής βίας ξεδιπλώνεται στη σκηνή όλη η δυσφορία του σύγχρονου ανθρώπου μέσα στον πολιτισμό.

Σε ένα αποδομημένο αστικό σαλόνι, οι τέσσερις ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με τις νευρώσεις, τις φαντασιώσεις, τις ιδεολογίες και τις διαψεύσεις τους. Το κοινό καλείται να τους αντιμετωπίσει με συμπάθεια και κατανόηση, αλλά ταυτόχρονα να αναγνωρίσει τις δικές του αντιφάσεις μέσα από τις κωμικές και συχνά αμήχανες καταστάσεις που δημιουργούνται.

Γιατί, τελικά, πόσο εύκολο είναι να κοιτάξουμε πραγματικά τον εαυτό μας στον καθρέφτη;

Μια παράσταση που μας κάνει να γελάσουμε, να προβληματιστούμε και να αναρωτηθούμε πόσο λεπτή είναι η γραμμή που χωρίζει τον πολιτισμό από τη βαρβαρότητα.

Πληροφορίες παράστασης

Τίτλος: Ο Θεός της Σφαγής

Συγγραφέας: Γιασμίνα Ρεζά

Πρεμιέρα 2ης σεζόν: 17 Οκτωβρίου

Σκηνοθεσία: Ζωρζίνα Τζουμάκα & Χριστίνα Χριστοφή

Παραστάσεις: Κάθε Σάββατο στις 18:00 και κάθε Κυριακή στις 21:15

Προσφορά 1+1 δωρεάν: Κυριακές 1, 8, 15, 22 και 29 Νοεμβρίου

Τελευταία παράσταση: 6 Δεκεμβρίου

Διάρκεια: 75 λεπτά

Τιμές εισιτηρίων:

Κανονικό: 18€

Φοιτητικό / Ανέργων: 12€

Ατέλεια: 10€

Ειδική προσφορά Νοεμβρίου: Με την αγορά ενός εισιτηρίου, το δεύτερο δωρεάν!

Προπώληση εισιτηρίων:

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/o-theos-tis-sfagis-2/

Τηλέφωνο κρατήσεων: 210 653330

Χώρος: Studio Μαυρομιχάλη

Μαυρομιχάλη 134, Εξάρχεια.

Συντελεστές

Μετάφραση: Γιώργος Αρχιμανδρίτης

Σκηνοθεσία: Ζωρζίνα Τζουμάκα, Χριστίνα Χριστοφή

Σκηνικά – Κοστούμια: Ισιδώρα Ντούλου

Φωτισμοί – Βίντεο: Χριστίνα Χριστοφή

Φωτογραφίες: Χριστίνα Δενδρινού

Παραγωγή: ΜΠΙΠ

Επικοινωνία: Γιώτα Δημητριάδη

Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά): Ευαγγελία Καπόγιαννη, Μαρία Μπρανίδου, Βασίλης Πουλάκος, Δημοσθένης Φίλιππας.