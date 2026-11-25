Απομένουν μόλις τέσσερις παραστάσεις, δύο Σαββατοκύριακα, για τον «Θεό της Σφαγής» της Γιασμίνα Ρεζά, σε σκηνοθεσία Ζωρζίνας Τζουμάκα και Χριστίνας Χριστοφή στο Studio Μαυρομιχάλη.

Η παράσταση έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές, τόσο για τη σκηνοθεσία όσο και για τις τέσσερις εξαιρετικές ερμηνείες της Ευαγγελίας Καπόγιαννη, της Μαρίας Μπρανίδου, του Βασίλη Πουλάκου και του Δημοσθένη Φίλιππα.

Τέσσερις χαρακτήρες που θα μπορούσαν να είναι οι γείτονές μας, οι συνάδελφοί μας, ακόμη και εμείς οι ίδιοι. Μια κωμωδία που μιλά για τη σχολική βία και για όλες τις άλλες μορφές βίας που τη γεννούν και την τροφοδοτούν. Γιατί, όπως έλεγε ο Τζορτζ Μπέρναρντ Σω, «αν θέλεις να πεις στους ανθρώπους την αλήθεια, κάνε τους να γελάσουν. Αλλιώς θα σε σκοτώσουν».

Λίγα λόγια για την υπόθεση:

Ποιος πιστεύει στον Θεό της Σφαγής; Όταν ο εντεκάχρονος Φερντινάν χτυπά στο πρόσωπο τον συμμαθητή του Μπρουνό, σπάζοντάς του δύο δόντια, οι γονείς τους αποφασίζουν να συναντηθούν. Γρήγορα η καλοπροαίρετη, ειρηνική συζήτηση ανάμεσα σε υπεύθυνους ενήλικες μετατρέπεται σε άγρια σύγκρουση. Τα κοινωνικά προσωπεία πέφτουν, το λούστρο της συμπεριφοράς διαρρηγνύεται και από τις ρωγμές ξεφυτρώνουν άναρχα ο θυμός, η οργή και τα καταπιεσμένα βίαια ένστικτα. Πού βρίσκεται ο πολιτισμός και πού η βαρβαρότητα;

Η Γιασμίνα Ρεζά αντιμετωπίζει με χιούμορ και σαρκασμό τις βεβαιότητες και τα κλισέ που μας φυλακίζουν και μας οχυρώνουν στον αστικό πολιτισμό μας, αποκαλύπτοντας την πρωτογονική μας γύμνια.

Σκηνοθετικό σημείωμα:

Με αφορμή ένα περιστατικό σχολικής βίας όλη η δυσφορία του σύγχρονου ανθρώπου μέσα στον πολιτισμό ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια μας. Σε ένα αποδομημένο αστικό σαλόνι, τοποθετούμε τα θεατρικά μας πρόσωπα απέναντι στις νευρώσεις, τις φαντασιώσεις, τις ιδεολογίες και τις διαψεύσεις τους. Τα αντιμετωπίζουμε με συμπάθεια και κατανόηση και τα εκθέτουμε ανελέητα και περιπαικτικά στα μάτια των θεατών μας – με ένα κλείσιμο του ματιού. Πότε επιτέλους θα δούμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη; Ολόκληρο, αδιάσπαστο;

Ζωρζίνα Τζουμάκα, Χριστίνα Χριστοφή

Συντελεστές:

Μετάφραση: Γιώργος Αρχιμανδρίτης

Σκηνοθεσία: Ζωρζίνα Τζουμάκα, Χριστίνα Χριστοφή

Σκηνικά – Κοστούμια: Ισιδώρα Ντούλου

Φωτισμοί – Βίντεο: Χριστίνα Χριστοφή

Φωτογραφίες: Χριστίνα Δενδρινού

Παραγωγή: ΜΠΙΠ

Επικοινωνία: Γιώτα Δημητριάδη

Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά): Ευαγγελία Καπόγιαννη, Μαρία Μπρανίδου, Βασίλης Πουλάκος, Δημοσθένης Φίλιππας

Τρέιλερ: THEOS THS SFAGHS TREILER THEATRO

Πληροφορίες:

Κάθε Σάββατο στις 18:00 και Κυριακή στις 21:15

Για τις Κυριακές του Νοεμβρίου 1+1 δώρο



Τελευταία παράσταση 6 Δεκεμβρίου

Διάρκεια: 75 λεπτά

Τιμές εισιτηρίων: 18 ευρώ (κανονικό), 12 ευρώ (φοιτητικό, ανέργων), 10 ευρώ (ατέλεια).

Προπώληση:

www.more.com/gr-el/tickets/theater/o-theos-tis-sfagis-2/

Τηλέφωνο κρατήσεων: 210653330

Studio Μαυρομιχάλη

(Μαυρομιχάλη 134, Εξάρχεια)