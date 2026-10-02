Έπειτα από μια επιτυχημένη πορεία 21 ετών στον χώρο του παιδικού και εφηβικού θεάτρου, η καταξιωμένη σκηνοθέτιδα και δημιουργός Γιούλη Ηλιοπούλου υπογράφει και παρουσιάζει τη νέα θεατρική παράσταση για μαθητές : «Ο θησαυρός της Βαγίας», το σημαντικό, διαχρονικό έργο της Ζωρζ Σαρή.

Πρόκειται για μια συναρπαστική και φαντασμαγορική παραγωγή, που υπόσχεται να ταξιδέψει τους μαθητές σε έναν κόσμο γεμάτο περιπέτεια, συναίσθημα και βαθιά νοήματα.

Μέσα από μια ζωντανή και ευαίσθητη αφήγηση, το έργο αναδεικνύει σημαντικές αξίες όπως: την αξία της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών

Παράλληλα, αγγίζει ουσιαστικά ζητήματα που απασχολούν τους νέους:

Την ιστορική μνήμη και τη σημασία της διατήρησής της, τη στάση μας απέναντι σε κρίσιμα εθνικά γεγονότα, την κατανόηση της ανθρώπινης φύσης και των συναισθημάτων,

τη διαχείριση ατομικών και συλλογικών τραυμάτων, τα πρώτα εφηβικά συναισθήματα και τις αλλαγές της ηλικίας, την αγάπη, τη φιλία, την οικογένεια, την επιμονή στους στόχους, αλλά και τον σεβασμό προς τον εαυτό μας και τους άλλους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στη σημασία της ψυχικής υγείας, μέσα από αναφορές σε επιστημονικές προσεγγίσεις και θεραπευτικές πρακτικές, προσαρμοσμένες πάντα με ευαισθησία στην ηλικία των μαθητών.

Το έργο, με φόντο ένα καλοκαιρινό, νοσταλγικό και γεμάτο φως περιβάλλον, συνδυάζει τη γνώση με τη συγκίνηση και την ψυχαγωγία, δημιουργώντας μια μοναδική θεατρική εμπειρία.

Ο θησαυρός της Βαγίας, αποτελεί μία εφηβική, καλοκαιρινή περιπέτεια όπου κυριαρχεί η ένταση και η αγωνία για την ανακάλυψη του μυστικού του Χανς και του θησαυρού των Χαλδαίων. Τα κρυφά σχέδια της εφηβικής παρέας, τα χωροχρονικά ταξίδια σε παρόν και παρελθόν που δημιουργούν ατμόσφαιρα παράλληλης δράσης, οι λελογισμένες δόσεις ρομαντισμού από τη μια και καθημερινότητας από την άλλη, οι ανατροπές, συντείνουν στην κορύφωση και τη λύση του μυστηρίου. Με λόγο καταληπτό ακόμα και από τους μικρότερους αναγνώστες, αλλά απολύτως γλωσσικά εκλεπτυσμένο, με λέξεις προσεκτικά επιλεγμένες, η Σαρή δίνει περιεχόμενο στους χαρακτήρες και την περιπέτειά τους.

Η Αίγινα του ’60 ζωντανεύει στο θέατρο

Ίσως η μέχρι πρότινος απουσία του Θησαυρού της Βαγίας από τη σκηνή να οφείλεται ακριβώς στις «αρετές» του έργου. Η δομή του και η υπόρρητη περιπλοκότητα των σκηνών και των καταστάσεων καθιστούν το θεατρικό ανέβασμα ένα δύσκολο στοίχημα. Φέτος, ωστόσο, στη σκηνή του θεάτρου Πειραιώς 131 στον Κεραμικό παρουσιάζεται Ο Θησαυρός της Βαγίας, σε σκηνοθεσία Γιούλης Ηλιοπούλου.

Η παράσταση έχει έντονο το μουσικό στοιχείο (μουσική: Αντώνη Μιτζέλου), και μια αίσθηση ρετρό. Γίνεται προσπάθεια να αποδοθεί η ατμόσφαιρα της Αίγινας του ’60, μέσα από τα κοστούμια και τις βιντεοπροβολές, ενώ η δραματουργική επιμέλεια-θεατρική διασκευή της Γιούλης Ηλιοπούλου αφενός σέβεται το πρωτότυπο, αφετέρου καταφέρνει να δώσει τις απαραίτητες σκηνικές «ανάσες» στο κείμενο. Η Γιούλη φροντίζει ώστε να διατηρηθεί ο συγγραφικός χαρακτήρας της Σαρή, αλλά να δώσει παράλληλα και τη σκηνική παρουσία που χρειάζεται η παράσταση.

Υπόθεση του έργου:

Οι βασικοί ήρωες της ιστορίας μας είναι τα παιδιά, ο Αλέξης, ο Κλού, η Λίνα, ο Άγγελος, η Ράνια και η Σόφη.

Τόπος: Αίγινα. Χρόνος: Στα τέλη της δεκαετίας του 60’, πιθανότατα το 1968 (με βάση την ηλικία του Γερμανού Χανς Σούλτς ο οποίος την εποχή που διαδραματίζεται η ιστορία μας είναι 45 χρόνων, ενώ το 1943 στη Βαγία ήταν 20).

Τρεις οικογένειες πηγαίνουν για καλοκαιρινές διακοπές στην Αίγινα. Εκεί τους συναντά μια φίλη, η Νικόλ, η οποία τους λέει την ιστορία ενός Γερμανού ο οποίος, όταν ήταν νέος, βρίσκονταν στην Βαγία σαν στρατιώτης, και ζητάει τη βοήθειά τους για να συγκεντρώσει περισσότερες πληροφορίες γι’ αυτόν, μια που είχε πάθει αμνησία. Τα παιδιά ενθουσιάζονται με την ιστορία και πρόθυμα την βοηθάνε. Σύντομα μαθαίνουν ότι ο Γερμανός είχε κλέψει τις λίρες της οικογένειας με την οποία έμενε και έτσι τα παιδιά μπαίνουν σε ένα κυνήγι θησαυρού, ακολουθώντας τα στοιχεία που είχε αφήσει ο στρατιώτης, για να τις επιστρέψουν στην οικογένεια. Τελικά, με πολύ πείσμα, τα καταφέρνουν και ανακαλύπτουν τον «θησαυρό».

Η παράσταση

Ένα εντυπωσιακό θέαμα γεμάτο δράση, μουσική, φαντασία και συγκίνηση.

Περισσότερα από 20 κοστούμια της εποχής εκείνης

Video Art & Video Mapping υψηλής αισθητικής

8 ηθοποιοί και τραγουδιστές επί σκηνής

Μια παράσταση που ψυχαγωγεί και διδάσκει την αξία της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών.

Η θεατρική παράσταση «Ο θησαυρός της Βαγίας» είναι κατάλληλη και μπορεί να παρακολουθηθεί από όλους τους μαθητές του Δημοτικού & Γυμνασίου. Πρόκειται για μια σύγχρονη θεατρική παραγωγή που αξιοποιεί νέες τεχνολογίες. Στο προσκήνιο, οκτώ ηθοποιοί ενσαρκώνουν τους βασικούς ρόλους , ενώ στο βάθος της σκηνής, μέσω Video Wall, Video Art και Video Mapping υψηλής αισθητικής, ζωντανεύουν οι περιπέτειες των ηρώων.

Στόχος της παράστασης είναι να εμπνεύσει, να προβληματίσει και να συγκινήσει τους μαθητές, προσφέροντάς τους ταυτόχρονα ένα υψηλού επιπέδου πολιτιστικό θέαμα.

Συντελεστές

Συγγραφέας : Ζώρζ Σαρή

Σκηνοθεσία – Στίχοι τραγουδιών: Γιούλη Ηλιοπούλου

Σκηνικά – Κοστούμια – Καλλιτεχνική διεύθυνση: Κρίστελ Καπερώνη

Χορογραφίες – Κίνηση: Γιούλη Ηλιοπούλου

Φωτισμοί: Δημήτρης Συμεωνίδης

Video Art: Λεωνίδας Φουντούλης

Ειδικές Κατασκευές: Θοδωρής Τσιμπλάκης

Hair & Make-up: Νίκος Ζήσης

Βοηθός Σκηνοθέτη: Δέσποινα Κασιώτη

Γραμματειακή Υποστήριξη : Φωτεινή Παπαδοπούλου

Υπεύθυνη οργάνωσης : Ανθή Καραγιάννη

Δ/νση παραγωγής: Αντώνης Μαρκόγιαννης

Παραγωγή: ΤΕΧΝΟΔΡΟΜΙΟ

Διάρκεια παράστασης

80 λεπτά με διάλειμμα

Πρόγραμμα Παραστάσεων:

Πρεμιέρα: 19/01/2027 ώρα 12,00 μ. μ

Θέατρο Πειραιώς 131- Κεραμικός

Για σχολεία

Από 20 Ιανουαρίου 2027

Καθημερινά: 10:30 π. μ.

Τιμές Εισιτηρίων για σχολεία 9,00 € και άνω των 150 μαθητών 8,00 €

Για το κοινό

Κάθε Κυριακή ώρα 12:00 μ. μ.

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/o-thisauros-tis-bagias/

Κρατήσεις:

Τηλ.: 210 5248140

Κιν.: 6936 323587 (κα. Ανθή Καραγιάννη)