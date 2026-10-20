Μια βραδιά αφιερωμένη στη διαχρονική μουσική παρακαταθήκη του Μίκη Θεοδωράκη φιλοξενεί το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, στις 20:30, στην Κεντρική Σκηνή του ιστορικού θεάτρου.

Στο επίκεντρο της συναυλίας βρίσκεται ο Θοδωρής Φέρρης, ένας από τους πιο επιτυχημένους και αγαπητούς ερμηνευτές της ελληνικής μουσικής σκηνής, ο οποίος προσεγγίζει με τη δική του ξεχωριστή φωνή μερικά από τα σπουδαιότερα τραγούδια του μεγάλου Έλληνα συνθέτη.

Μαζί του συμπράττει η Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης», με 28 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας και ουσιαστικής προσφοράς στη διάδοση του έργου του δημιουργού. Στη συναυλία συμμετέχουν, επίσης, η Klavdia, με τη χαρακτηριστική και εκφραστική φωνή της, καθώς και ο Άγγελος Θεοδωράκης, που διατηρεί έναν ιδιαίτερο προσωπικό δεσμό με τη μουσική κληρονομιά του συνθέτη.

Σε παραγωγή της Panik Live Productions, η μουσική αυτή συνάντηση φιλοδοξεί να αναδείξει τη δύναμη και την αμεσότητα των τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη, έργων που έχουν σημαδέψει γενιές, έχουν συνοδεύσει σημαντικές στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας και εξακολουθούν να συγκινούν το κοινό. Μέσα από νέες ερμηνείες και τη σύμπραξη καταξιωμένων καλλιτεχνών, οι μελωδίες του σπουδαίου δημιουργού ανανεώνουν το ταξίδι τους στον χρόνο, παραμένοντας ζωντανές και επίκαιρες.

Συντελεστές

Τραγουδά: Θοδωρής Φέρρης

Συμμετέχουν: Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης», Klavdia και Άγγελος Θεοδωράκης

Πληροφορίες εκδήλωσης

Χώρος: Δημοτικό Θέατρο Πειραιά – Κεντρική Σκηνή

Ημερομηνία: Τρίτη 3 Νοεμβρίου

Ώρα έναρξης: 20:30

Παραγωγή: Panik Live Productions

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