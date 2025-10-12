Ο Θοδωρής Κοτονιάς πριν από κάποια χρόνια συναντά και γνωρίζει στις εκδηλώσεις του Αγίου Υακίνθου στην Κρήτη τον τραγουδιστή και μαντολινίστα από τα Ανώγεια Βασίλη Δραμουντάνη.Έπειτα από αρκετή παρέα σε υψόμετρο με μουσικές και τσικουδιά, γίνονται κουμπάροι. Η συνέχεια της ιστορίας την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου στην Αθήνα στο Σταυρό του Νότου Plus.

Μία μοναδική βραδιά παρέα με εξαιρετικούς μουσικούς που θα μας ταξιδέψουν με τα τραγούδια τους από στεριές και θάλασσες σε όλη την Ελλάδα με τελικό προορισμό την Κρήτη.

Δύο αξιαγάπητοι καλλιτέχνες, γνωστοί για το μουσικό τους ήθος και ύφος, ο Θοδωρής Κοτονιάς που «ξεκλείδωσε» εδώ και αρκετά χρόνια τις καρδιές μας με τα «κλειδιά» του και μας χαρίζει ακόμη τραγούδια της καρδιάς με αρώματα παραδοσιακά και ο Βασίλης Δραμουντάνης φέρνοντας τα χρώματα της Κρήτης μέσα από την φωνή και το μαντολίνο του ταξιδεύουν συχνά μαζί, γράφουν και παίζουν σε μια εποχή που έχει ανάγκη από αυθόρμητες μουσικές συγκινήσεις.

Μαζί οι δυο τους στις 7 Νοεμβρίου στον Σταυρό του Νότου Plus σε μία παράσταση που περνά από τα ερωτικά στενάκια της καντάδας, «βγαίνοντας» πάντα στην όρεξη με μεράκι και γλέντι…

Πρόσφατα τραγούδησαν μαζί «Το μεγαλύτερο θεριό» σε στίχους του Λευτέρη Μπέρκη και μουσική του Θοδωρή Κοτονιά.

«Το μεγαλύτερο θεριό

που έχω να μερώσω

ο εαυτός μου που μισώ

και που λατρεύω τόσο!»

Παίζουν οι μουσικοί Αντρέας Αρβανίτης (λύρα, λαούτο και ασκομαντούρα), Κώστας Ανετάκης (κιθάρα), Χρήστος Ψαρομήλιγκος (βιολί), Κώστας Μαυριδάκης (μπάσο) και Στέργιος Κοτονιάς (κρουστά).

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου

Ώρα έναρξης | 22:00

Σταυρός του Νότου (+plus)

Φραντζή 14, Νέος Κόσμος

Τηλ. Kρατήσεων| 210 9226975

Είσοδος: 14 ευρώ

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/thodoris-kotonias-stauros-tou-notou/