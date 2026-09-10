Η δεύτερη παρουσίαση του τρίτου παιδικού παραμυθιού της ηθοποιού και συγγραφέως Έφης Χαντζούλη με τίτλο « Ο Θωμούλης» των εκδόσεων «Κούρος» πραγματοποιήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου στο 54ο Φεστιβάλ βιβλίου στο Πεδίον του Άρεως και συγκεκριμένα στη Σκηνή Μαλάλα Γιουσαφζάι παρουσία ενός ένθερμου κοινού.

Η δημιουργός του Έφη Χαντζούλη μέσα από το παραμύθι της «Ο Θωμούλης» αγγίζει τις παιδικές καρδιές με τρόπο ειλικρινή και τρυφερό. Ο μικρός Θωμούλης ενσαρκώνει την παιδική παρόρμηση, τη μίμηση των ενηλίκων και την ανάγκη για επιβεβαίωση. Η επιθυμία του να γίνει κυνηγός, παρουσιάζεται ως αθώα άγνοια, γεγονός που επιτρέπει στο παιδί-αναγνώστη να ταυτιστεί μαζί του. Το καταληκτικό μήνυμα για τα ζώα «Ποτέ δεν τους κάνουμε κακό», συνοψίζει με απλότητα και δύναμη τη φιλοσοφία του έργου, λειτουργώντας ως ηθικός οδηγός για τα παιδιά, αλλά και ως υπενθύμιση για τους ενήλικες. Συμπερασματικά θα λέγαμε πως «Ο Θωμούλης» δεν είναι απλώς ένα έμμετρο παραμύθι. Είναι μια πράξη αγάπης προς το παιδί, τη φύση και τη ζωή και η ταλαντούχα δημιουργός, αποδεικνύει ότι κατέχει τη δύναμη της λέξης και τη χρησιμοποιεί με ευθύνη, ευαισθησία και σεβασμό.

Για το βιβλίο μίλησαν: η Αντιπεριφερειάρχης Αλσών – Πάρκων & Υγείας των Ζώων κ. Ρίτα Μωραϊτάκη – Πικρού, η κ. Κυβέλη Λάσκαρι, Αρχιτέκτων και Πρόεδρος του Φιλοζωϊκού και Πολιτιστικού Σωματείου «ΑΓΑΠΗ», Κηφισιάς και η συγγραφέας και υπεύθυνη των δημοσίων σχέσεων κ. Σταυρούλα Βενιέρη.

Αποσπάσματα από το βιβλίο διάβασαν οι ηθοποιοί: Ζανό Ντάνιας, Νταίζη Σεμπεκοπούλου και Βαγγέλης Δουκουτσέλης.