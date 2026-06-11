Ο Χάρβεϊ Καϊτέλ, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του σύγχρονου αμερικανικού κινηματογράφου, θα δώσει το παρών στην επίσημη έναρξη του 16ου Athens Open Air Film Festival powered by ΔΕΗ. Την Πέμπτη 18 Ιουνίου, στις 20:00, στο Θέατρο Κολωνού, ο σπουδαίος ηθοποιός θα παρουσιάσει την ταινία «Το Βλέμμα του Οδυσσέα» (1995) του Θόδωρου Αγγελόπουλου, στην οποία πρωταγωνιστεί, σηματοδοτώντας την έναρξη της φετινής διοργάνωσης που πραγματοποιείται με τη συνδιοργάνωση του ΟΠΑΝΔΑ.

Με μια καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερες από πέντε δεκαετίες, ο Καϊτέλ έχει αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στον παγκόσμιο κινηματογράφο μέσα από εμβληματικές ταινίες όπως οι «Κακόφημοι Δρόμοι», «Ταξιτζής», «Μαθήματα Πιάνου», «Θέλμα και Λουίζ», «Reservoir Dogs», «Pulp Fiction», «Moonrise Kingdom» και «Ξενοδοχείο Grand Budapest». Υποψήφιος για Όσκαρ, βραβευμένος στο Φεστιβάλ Βενετίας και πρόεδρος του ιστορικού Actors Studio μαζί με τον Αλ Πατσίνο και την Έλεν Μπέρστιν, θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της μεθόδου υποκριτικής.

Πέρα από τις μεγάλες χολιγουντιανές παραγωγές, ο Καϊτέλ έχει διακριθεί για τη διαρκή του σχέση με τον ανεξάρτητο και διεθνή κινηματογράφο. Σε αυτό το πλαίσιο, η συνεργασία του με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο στο «Βλέμμα του Οδυσσέα» αποτελεί μία από τις πιο ουσιαστικές και χαρακτηριστικές στιγμές της καλλιτεχνικής του διαδρομής.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ – ΜΠΕ