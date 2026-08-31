Η σχέση του Ανδρέα Εμπειρίκου, εισηγητή του υπερρεαλισμού στην Ελλάδα και πρώτου Έλληνα ψυχαναλυτή, με τη Μάτση Χατζηλαζάρου, την πρώτη Ελληνίδα υπερρεαλίστρια, υπήρξε έντονη και πολυσύνθετη: ψυχαναλυτική, ποιητική, ερωτική. Το Φεστιβάλ Ακροναυπλίας προσκαλεί τον Δημήτρη Παπανικολάου και τη Χριστίνα Μαξούρη σε μια πρωτότυπη θεατρική αναβίωση του θρυλικού έρωτα από τον συγγραφέα Χρήστο Δανιήλ κατόπιν παραγγελίας του Φεστιβάλ, μέσα από μαρτυρίες και ντοκουμέντα, και με τη σκηνοθετική υπογραφή του Θοδωρή Γκόνη. Μόνο για δύο παραστάσεις στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου, στο Μπούρτζι.

3ο Φεστιβάλ Ακροναυπλίας – «Η Μάτση Χατζηλαζάρου και ο Ανδρέας Εμπειρίκος στο Δίχτυ του Αναπλιού» του Χρήστου Δανιήλ

Έπειτα από παραγγελία του Φεστιβάλ, ο συγγραφέας και μελετητής του Ανδρέα Εμπειρίκου και της Μάτσης Χατζηλαζάρου, Χρήστος Δανιήλ, γράφει ένα έργο όπου οι δύο ποιητές ξανασυναντιούνται μετά από 86 χρόνια στο Ναύπλιον και στο Μπούρτζι. Η σχέση του Ανδρέα Εμπειρίκου, του εισηγητή του υπερρεαλισμού στην Ελλάδα και πρώτου Έλληνα ψυχαναλυτή, με τη Μάτση Χατζηλαζάρου, την πρώτη Ελληνίδα υπερρεαλίστρια, υπήρξε έντονη και πολυσύνθετη: ψυχαναλυτική, ποιητική, ερωτική. Η σχέση αυτή αποτυπώθηκε σε μια σειρά από ποιήματα των δύο δημιουργών, αφιερώσεις, επιστολές, ημερολογιακές καταγραφές. Το γαμήλιο ταξίδι τους στο Ναύπλιο φαντάζει σχεδόν μυθοποιημένο στις μέρες μας, μέσα από τις φωτογραφίες στις οποίες οι δύο δημιουργοί αλληλοφωτογραφίζονται ή σκηνοθετούν συνεργατικά ακολουθώντας τις αρχές του υπερρεαλιστικού κινήματος.

Η παράσταση αναπλάθει δημιουργικά πτυχές αυτής της σχέσης. Έτσι, η Μάτση Χατζηλαζάρου και ο Ανδρέας Εμπειρίκος επιστρέφουν, θεατρικώ τω τρόπω, στον τόπο όπου δημιουργήθηκε ο μύθος της σχέσης τους: το Μπούρτζι.

Το κείμενο της παράστασης βασίζεται σε ποιήματα και σε συνεντεύξεις της Μάτσης Χατζηλαζάρου στους Στάθη Τσαγκαρουσιάνο, Φίλιππο Βλάχο και Φρίντα Λιάπα, καθώς και σε ποιήματα, πεζά και ημερολογιακές καταγραφές του Ανδρέα Εμπειρίκου. Ακούγονται οι φωνές των δύο ποιητών να διαβάζουν ποιήματά τους. Ακούγεται επίσης το ποίημα του Νίκου Εγγονόπουλου «Το χέρι» όπως και η φωνή του Μάνου Χατζιδάκι να διαβάζει αποσπάσματα από το Σχόλιο του Τρίτου «Ο Μελαχρινός Έρωτας, το εκκρεμές και η Μάτση των Ονείρων».

Συντελεστές:

Ηθοποιοί: Δημήτρης Παπανικολάου -Χριστίνα Μαξούρη

Σκηνοθετική επιμέλεια: Θοδωρής Γκόνης

Σκηνογραφική επιμέλεια: Ανδρέας Γεωργιάδης