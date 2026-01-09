Έφυγε χθες Πέμπτη (08/01) από την ζωή ο αγαπημένος ηθοποιός, Χρήστος Πολίτης σε ηλικία 83 ετών.

Ο κατά κόσμον Χρήστος Πιατουλάκης, ήταν ευρέως γνωστός ως «Γιάγκος Δράκος» στη θρυλική σειρά «Λάμψη». Άφησε πίσω τους μακρά διαδρομή στο θέατρο, τη τηλεόραση, αλλά και τον κινηματογράφο.

Ο εμβληματικός ηθοποιός γεννήθηκε στο Ηράκλειο στις 27 Δεκεμβρίου 1942 και υπήρξε ένας χαμηλών τόνων αλλά υψηλής ποιότητας καλλιτέχνης.

Εργάστηκε στο θέατρο από το 1966-1967 έως το 1997-1998, σε περισσότερες από 45 θεατρικές παραγωγές, ενώ στον κινηματογράφο, κυρίως, από το 1968 έως το 1974, συμμετείχε σε 18 ταινίες. Στην τηλεόραση εργάστηκε από το 1973 έως το 2005, πρωταγωνιστώντας συνολικά σε 8 τηλεοπτικές σειρές.

Η πορεία του στο θέατρο

Απόφοιτος από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και πρωτοεμφανίστηκε στον θίασο Γιάννη Φέρτη – Ξένιας Καλογεροπούλου στο έργο Δέκα μικροί νέγροι (1965-1966).

Οι συνεργασίες με άλλους θιάσους που ακολούθησαν ήταν πολλές λόγω του ταλέντου του. Στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Εθνικό Θέατρο εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην αρχαία τραγωδία, στα έργα Χοηφόροι – Ευμενίδες του Αισχύλου και Ιππόλυτος του Ευριπίδη, παραστάσεις με τις οποίες συμμετείχε σε διεθνή φεστιβάλ στο εξωτερικό.

Υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος του Απλού Θεάτρου το 1974. Ήταν το θέατρο που παρουσίασε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε ένα ευρύτερο κοινό, τα έργα του Τζο Όρτον. Ο κύκλος του Απλού Θεάτρου για τον Χρήστου Πολίτη ολοκληρώθηκε το 1990, με τη διάλυση του ομώνυμου θιάσου.

Παράλληλα, ο Χρήστος Πολίτης συνεργάστηκε με άλλους θεατρικούς δημιουργούς, όπως η Αντιγόνη Βαλάκου, η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο Αλέκος Αλεξανδράκης και ο Αλέξης Μινωτής.

Στο χώρο του αρχαίου δράματος επέστρεψε το 1986, στο πλάι του Αλ. Μινωτή με το «Οιδίπους επί Κολωνώ» του Σοφοκλή και το 1992 με την Αντιγόνη του Σοφοκλή. Τελευταία θεατρική παράσταση στην οποία συμμετείχε, υπήρξε «Το λιοντάρι του χειμώνα» του Τζ. Γκόλντμαν, κατά την θεατρική περίοδο 1997-98.

Οι ταινίες και οι διακρίσεις

Η πρώτη του εμφάνιση τον κινηματογράφο ήταν με έναν πολύ μικρό ρόλο το 1968, στην ταινία του Νίκου Φώσκολου «Λεωφόρος του μίσους» και με πρωταγωνιστικό ρόλο το 1969 στη ταινία «Άγιος Νεκτάριος: Ο προστάτης των φτωχών».

Το 1969 κέρδισε και το βραβείο Β’ Αντρικού Ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, για την ερμηνεία του στην ταινία «Το κορίτσι του 17».

Δείτε βίντεο από τη ταινία «Η μάχη της Κρήτης»:

Επανεμφανίστηκε στον κινηματογράφο το 2022, έπειτα από πολλές δεκαετίες αποχής, συμμετέχοντας στην ταινία «Broadway» του Χρήστου Μασσαλά.

Δείτε βίντεο από τη ταινία «Ο αστερισμός της Παρθένου»:

Η τηλεόραση και η «Λάμψη»

Η πρώτη εμφάνιση του Χρήστου Πολίτη στη τηλεόραση σημειώθηκε το 1973, στη σειρά «Τα δίχτυα του τρόμου». Μεταξύ άλλων, συμμετείχε σε πολλές σειρές στο πλευρό της Αλίκης Βουγιουκλάκη, του Δημήτρη Παπαμιχαήλ και της Νόρας Βαλσάμη (1977).

Το 1991 ήταν όμως η χρονιά που τον «σημάδεψε», καθώς επανεμφανίζεται μετά από πολύ καιρό στην τηλεόραση με την καθημερινή σειρά του Ν. Φώσκολου «Η λάμψη», συνεργασία η οποία τον καθιέρωσε στη συνείδηση του τηλεοπτικού κοινού ως «Γιάγκο Δράκο», ρόλο που ερμήνευσε για 14 χρόνια, έως το καλοκαίρι του 2005.

Κατά τις δεκαετίες 1970 και 1980, συμμετείχε σε αρκετές θεατρικές παραγωγές για το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Κατά τη δεκαετία του 1990, υπήρξε για μια διετία, δάσκαλος στη Δραματική Σχολή Αθηνών του Γ. Θεοδοσιάδη

Δείτε στιγμιότυπο από τη σειρά που «σάρωσε» και μετρά 3.475 επεισόδια:

Η ενασχόληση του με την πολιτική

Τέλος, σημειώνεται πως περιστασιακά ασχολήθηκε και με την πολιτική. Το 1998, εκλέχθηκε νομαρχιακός σύμβουλος Αθηνών με τον συνδυασμό του Θεόδωρου Κατριβάνου. Θέση από την οποία αποχώρησε σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ συμμετείχε και ως υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο επικρατείας της Πολιτικής Άνοιξης για τις βουλευτικές εκλογές του 1996.