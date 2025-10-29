Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ θα ενώσει εκ νέου τις δυνάμεις του με τον θρυλικό κινηματογραφικό συνθέτη Τζον Γουίλιαμς για την επερχόμενη, άτιτλη ταινία του με θέμα τα UFO, η οποία θα κυκλοφορήσει το 2026 από την Universal Pictures.

Ο πρόεδρος της Σχολής Τζούλιαρντ, Ντέμιαν Γουέτζελ (Damian Woetzel), σε πρόσφατη εκδήλωση αποκάλυψε την είδηση, λέγοντας ότι ο διάσημος συνθέτης βρίσκεται στο Λος ‘Αντζελες και συνεργάζεται με τον Σπίλμπεργκ στο στούντιο.

Σημειώνεται ότι τον Ιανουάριο του 2023, ο Γουίλιαμς δήλωσε ότι αποσύρεται, με το τελευταίο του στίγμα να βρίσκεται στις ταινίες «The Fabelmans» και «Indiana Jones 5».

Η νέα παραγωγή του Σπίλμπεργκ με τον προσωρινό τίτλο «Disclosure/The Dish» θα αποτελέσει τη 30ή συνεργασία του με τον 93χρονο Γουίλιαμς.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη ταινία που συνεργάστηκαν οι δύο θρύλοι ήταν το «The Sugarland Express», πριν από πέντε δεκαετίες. Ο Γουίλιαμς επίσης κατέχει το μυθικό ρεκόρ των 52 υποψηφιοτήτων για Όσκαρ στη σύνθεση, 17 εκ των οποίων για ταινίες του Σπίλμπεργκ όπως τα «Jaws», «E.T.» και «Schindler’s List».

Ο Ντέιβιντ Κεπ, ο σεναριογράφος του «Jurassic Park», υπογράφει το σενάριο της ταινίας, τα γυρίσματα της οποίας ολοκληρώθηκαν αθόρυβα τον περασμένο Ιούνιο.

Το λαμπερό καστ περιλαμβάνει τους Τζος Ο’ Κόνορ (Josh O’Connor), Έμιλι Μπλαντ (Emily Blunt), Κόλμαν Ντομίνγκο (Colman Domingo), Κόλιν Φερθ (Colin Firth), Γουάιτ Ράσελ (Wyatt Russell) και Ιβ Χιούσον (Eve Hewson) ενώ στο πλευρό του Σπίλμπεργκ βρέθηκε ο μακροχρόνιος συνεργάτης του, Γιάνους Καμίνσκι (Janusz Kamiński) στο ρόλο του διευθυντή φωτογραφίας, σύμφωνα με το World of Reel.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Επιμέλεια: Σ.Κ.