Ο Τίμοθι Σαλαμέ απέσπασε το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου στην 31η τελετή των Critics Choice Awards για την ερμηνεία του στην ταινία «Marty Supreme». Παρά το γεγονός ότι ο ηθοποιός κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, κατά τη διάρκεια του ευχαριστήριου λόγου του, έκανε μια σπάνια και τρυφερή αναφορά στη σύντροφό του, Κάιλι Τζένερ.

Ο 30χρονος σταρ, ανεβαίνοντας στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο φορώντας ένα σκούρο ριγέ κοστούμι, ξεκίνησε τον λόγο του εκφράζοντας τον σεβασμό του προς τους συνυποψήφιούς του, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει την ομάδα του και τον σκηνοθέτη της ταινίας Τζος Σαφντί. Κλείνοντας ο Σαλαμέ επεφύλασσε την πιο προσωπική του αναφορά, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Θα ήθελα να πω ένα ευχαριστώ στη σύντροφό μου εδώ και τρία χρόνια. Σε ευχαριστώ για τα θεμέλια που έχουμε χτίσει. Σ’ αγαπώ. Δεν θα μπορούσα να τα καταφέρω χωρίς εσένα. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου».

Η κάμερα κατέγραψε τη συγκινημένη Κάιλι Τζένερ να ανταποδίδει, ψιθυρίζοντας ένα «σ΄ αγαπώ κι εγώ». Νωρίτερα, τη στιγμή της ανακοίνωσης το ζευγάρι μοιράστηκε ένα τρυφερό φιλί.

Ο διάσημος ηθοποιός κατάφερε να κερδίσει το πολυπόθητο βραβείο απέναντι σε κορυφαία ονόματα όπως οι Λεονάρντο Ντι Κάπριο στην ταινία «One Battle After Another», Τζόελ Έτζερτον στο «Train Dreams», Ίθαν Χοκ στο «Blue Moon», Μάικλ Μπ. Τζόρνταν στο φιλμ «Sinners» και Βάγκνερ Μόουρα στο «The Secret Agent».

Όπως αναφέρει το People, υποδύεται έναν επαγγελματία παίκτη πινγκ-πονγκ που ονειρεύεται να κερδίσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα του 1952. Σημειώνεται ότι ήταν η τέταρτη υποψηφιότητα του Σαλαμέ και η πρώτη του νίκη στον θεσμό των συγκεκριμένων βραβείων.

Δείτε το τρέιλερ της ταινίας «Marty Supreme»

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ