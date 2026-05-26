Μια νέα κυκλοφορία που συνδυάζει την ιστορική ατμόσφαιρα με τον σύγχρονο προβληματισμό έρχεται από τις εκδόσεις Κομνηνός. Πρόκειται για το τρίτο μυθιστόρημα του Ευστάθιου Κάσσιου με τίτλο «Ο Τοίχος της Ψυχής μου», το οποίο τοποθετείται στο προσκήνιο της πεζογραφίας που εμπνέεται από τη γεωπολιτική ιστορία.

Από το Βερολίνο του Ψυχρού Πολέμου στο σήμερα

Το βιβλίο μάς μεταφέρει στην καρδιά του Ψυχρού Πολέμου, με φόντο ένα διαιρεμένο Βερολίνο. Εκεί ξετυλίγεται η ιστορία του κεντρικού ήρωα, του Ιβάν, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με το βαρύ παρελθόν του πατέρα του, Ανατόλι, που ξεκινά από τα παγωμένα Γκουλάγκ της Σιβηρίας. Μέσα από ένα σκηνικό όπου η ελευθερία μοιάζει με παροδική ψευδαίσθηση, η πλοκή ακολουθεί τα ίχνη μιας προσωπικής και ιστορικής αναζήτησης δικαίωσης.

Πέρα από τα χαρακτηριστικά ενός κατασκοπευτικού μυθιστορήματος, το έργο επιχειρεί να ανοίξει έναν διάλογο με το παρόν. Με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα και τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο συγγραφέας αναζητά φιλοσοφικές συνδέσεις και θέτει ερωτήματα γύρω από τον σύγχρονο διχασμό ανάμεσα στη Δύση και τη Ρωσία, θυμίζοντάς μας πως κάποιοι «τοίχοι» δεν έπεσαν ποτέ στην πραγματικότητα.

Σχετικά με τον συγγραφέα

Ο Ευστάθιος Κάσσιος γεννήθηκε το 1983 στην Αθήνα και διαθέτει ένα πολυσύνθετο ακαδημαϊκό και επαγγελματικό υπόβαθρο. Σπούδασε στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών, καθώς και Ιστορία & Φιλοσοφία της Επιστήμης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στα Οικονομικά στη Σουηδία, χώρα στην οποία εργάστηκε σε πολυεθνικές εταιρείες. Έχει ιδρύσει νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) και σήμερα δραστηριοποιείται ως σύμβουλος επιχειρήσεων τεχνολογίας, αλλά και ως επιστημονικός συνεργάτης σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και συνεισφέρει τακτικά με αναλύσεις και αρθρογραφία στον ημερήσιο τύπο.

Πληροφορίες διάθεσης

Το βιβλίο «Ο Τοίχος της Ψυχής μου» αποτελεί μια ενδιαφέρουσα πρόταση για τους αναγνώστες που ελκύονται από την ιστορική κατασκοπεία και τις πολιτικές προεκτάσεις στη λογοτεχνία.

Είναι διαθέσιμο στο φυσικό βιβλιοπωλείο και το e-shop των εκδόσεων Κομνηνός, καθώς και σε όλα τα κεντρικά βιβλιοπωλεία (ΙΑΝΟΣ, Πολιτεία, Πρωτοπορία κ.ά.).