Οι νεόνυμφοι στην πραγματική ζωή και συμπρωταγωνιστές στην ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν The Odyssey, Τομ Χόλαντ και Ζεντάγια, παρευρέθηκαν στην πρεμιέρα της τελευταίας τους ταινίας, , στο Λος Άντζελες.

Στο κόκκινο χαλί του γκαλά το βράδυ της Δευτέρας βάδισαν επίσης οι ηθοποιοί της ταινίας, Σάντι Σινκ, Τζον Μπέρνθαλ και Τζέικομπ Μπαταλόνι.

«Είναι μια ολοκαίνουργια μέρα για τον Πίτερ Πάρκερ. Η μάχη κατά του εγκλήματος από τον Spider-Man σε έναν κόσμο που δεν τον θυμάται — και η πίεση να βλέπει τους παλιούς του φίλους να προχωρούν χωρίς αυτόν — πυροδοτούν μια αλλαγή στον Πίτερ την οποία μπορεί να μην έχει τη δύναμη να ελέγξει» αναφέρεται σε σύνοψη της ταινίας.

«Αλλά αυτή η μεταμόρφωση μπορεί επίσης να είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να σταματήσει μια σοκαριστική νέα απειλή για την πόλη και αυτούς που αγαπά – έναν ισχυρό κακό που κανείς δεν μπορεί καν να δει. Ο κόσμος μπορεί να έχει ξεχάσει τον Πίτερ Πάρκερ, αλλά αυτός δεν τους έχει ξεχάσει» προστίθεται.

Σε σκηνοθεσία του Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον, η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους την Παρασκευή (31/7).

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ