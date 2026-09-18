Ο Τομ Κρουζ (Tom Cruise) και η Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift) τράβηξαν όλα τα βλέμματα όταν παρακολούθησαν μαζί από σουίτα του σταδίου Arrowhead, τον πρώτο αγώνα της σεζόν για τους Kansas City Chiefs.

Τι συζήτησαν οι δύο σούπερ σταρ; «Μου έκανε… μάθημα για το αμερικανικό ποδόσφαιρο», αποκάλυψε χαμογελώντας ο Κρουζ στον Τζίμι Φάλον (Jimmy Fallon), κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στο «The Tonight Show» την Πέμπτη.

Σύμφωνα με το Variety, αυτή δεν ήταν η πρώτη τους συνάντηση. Ο διάσημος ηθοποιός είχε παρακολουθήσει τη συναυλία της ποπ σταρ στο Λονδίνο το 2024, στο πλαίσιο της περιοδείας της The Eras Tour, ενώ ήταν παρών και στον γάμο της με τον Τράβις Κέλσι (Travis Kelce), τον Ιούλιο. «Καταρχάς, είναι ιδιοφυΐα. Την παρακολουθώ από τότε που ήταν παιδί…είναι πολύ χαρισματική», δήλωσε ο Κρουζ.

«Είναι ένα υπέροχο ζευγάρι και ο καθένας τους είναι ξεχωριστός με τον δικό του τρόπο. Όλοι όσοι βρίσκονταν σε εκείνη τη σουίτα ήταν εξαιρετικοί», πρόσθεσε, παραδεχόμενος πως η τραγουδίστρια έχει γίνει ειδική στο άθλημα. «Ξέρει πολύ καλά το αμερικανικό ποδόσφαιρο», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως «δεν γνώριζε απολύτως τίποτα όταν πρωτογνώρισε τον Τράβις».

Εκτός από τα αθλητικά, οι δυο τους μίλησαν επίσης για μουσική και σινεμά.

«Έχει πολύ χιούμορ. Και είναι εξαιρετική δημιουργός, παρεμπιπτόντως. Σπουδαία μουσικός και σκηνοθέτις», παραδέχτηκε. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σουίφτ έχει σκηνοθετήσει αρκετά από τα μουσικά της βίντεο, ενώ έκανε ένα βήμα παραπέρα στη σκηνοθεσία το 2021 με τη μικρού μήκους ταινία «All Too Well: The Short Film», στην οποία πρωταγωνιστούν οι Σέιντι Σινκ (Sadie Sink) και Ντίλαν Ο’ Μπράιαν (Dylan O’Brien).

Στα τέλη του 2022 ανακοινώθηκε ότι θα πραγματοποιήσει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο σε ταινία μεγάλου μήκους για τη Searchlight Pictures, ωστόσο η ιστορική περιοδεία της Eras Tour φαίνεται πως πήγε πίσω το εγχείρημα.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Χολιγουντιανός σταρ ρωτήθηκε για τις φήμες που θέλουν τη νέα του ταινία «Digger», σε σκηνοθεσία Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιάριτου (Alejandro González Iñárritu), να είναι μιούζικαλ. «Όχι, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ καλή ιδέα», απάντησε, γελώντας.

Στο πλαίσιο της προώθησης του νέου φιλμ, ο δημοφιλής ηθοποιός αναμένεται να βρεθεί καλεσμένος και στο δημοφιλές podcast «New Heights», των αδελφών Κέλσι (Travis & Jason Kelce).

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ