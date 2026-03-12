Ο θρυλικός ηθοποιός Τόμι Λι Τζόουνς εντάχθηκε στο καστ της δεύτερης σεζόν της σειράς «The Lowdown», που φέρει την υπογραφή του Στέρλιν Χάρτζο.

Σύμφωνα με το Deadline, o βραβευμένος με Emmy και Όσκαρ σταρ θα ενώσει τις δυνάμεις του με τον Ίθαν Χοκ. Tα γυρίσματα της νέας σεζόν, στην οποία θα συμμετέχει και η Μπέτι Γκίλπιν θα ξεκινήσουν άμεσα στην Τάλσα της Οκλαχόμα.

Το αστυνομικό νουάρ ακολουθεί τον Lee Raybon (Χοκ) «έναν επίμονο δημοσιογράφο και αυτοαποκαλούμενο «ιστορικό της αλήθειας» που η διαρκής αναζήτησή της τον θέτει συνεχώς σε κίνδυνο».

Στον πρώτο κύκλο πρωταγωνίστησε και ο Κιθ Ντέιβιντ, ενώ συμμετείχαν ως γκεστ οι Κάιλ ΜακΛάχλαν, Τζιν Τρίπλχορν, Τιμ Μπλέικ Νέλσον, Ράιαν Κίρα Άρμστρονγκ Τρέισι Λετς, Πίτερ Ντίνκλατζ και Γκράχαμ Γκριν.

Η σειρά, η οποία πήρε το πράσινο φως για τη δεύτερη σεζόν τον Ιανουάριο, κέρδισε μία θέση στα δέκα κορυφαία τηλεοπτικά προγράμματα του 2025, σύμφωνα με το AFI.

Την εκτελεστική παραγωγή έχουν αναλάβει οι Χάρτζο, Χοκ, Γκάρετ Μπας (Garrett Basch), Ράιαν Χοκ (Ryan Hawke), Ντάφι Μπουντρό (Duffy Boudreau) και Σκοτ Τιμς (Scott Teems). Όλα τα επεισόδια σε παραγωγή της FX Productions, είναι διαθέσιμα για streaming στο Hulu.

Αν και η καριέρα του Τόμι Λι Τζόουνς είναι ταυτισμένη με τον κινηματογράφο, ο κορυφαίος ηθοποιός έχει διαγράψει μια αξιοσημείωτη, αν και επιλεκτική, πορεία στη μικρή οθόνη. Τα πρώτα του βήματα περιλαμβάνουν τη σαπουνόπερα «One Life to Live», καθώς και συμμετοχές σε εμβληματικές σειρές όπως τα «Barnaby Jones», «Baretta» και «Charlie’s Angels».

Το 1983 τιμήθηκε με το Emmy Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του ως Gary Gilmore στο «The Executioner’s Song», ενώ το 1989 έλαβε υποψηφιότητα για τον ρόλο του στο θρυλικό «Lonesome Dove», το οποίο αποτελεί και την πιο πρόσφατη εμφάνιση σε τηλεοπτική σειρά εδώ και 37 χρόνια.

Το 2011, ο Τζόουνς πρωταγωνίστησε μαζί με τον Σάμιουελ Λ. Τζάκσον στην τηλεταινία του HBO, «The Sunset Limited», την οποία ο ίδιος σκηνοθέτησε.

Η ένταξή του στο «The Lowdown» αποτελεί μια ιστορική επιστροφή για τον σπουδαίο ηθοποιό στα τηλεοπτικά χρονικά.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ