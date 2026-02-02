Την απόφασή του να κλείσει για δυο χρόνια το Kennedy Center, στην Ουάσινγκτον, για ολική ανακαίνιση, ώστε να γίνει ένα παγκόσμιας κλάσης προπύργιο των Τεχνών», ανακοίνωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή ο Αμερικανός πρόεδρος.

Τελευταία παράσταση στις 4 Ιουλίου

Η τελευταία παράσταση θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουλίου, ημέρα που συμπληρώνονται 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησία των ΗΠΑ. Τα έργα θα κρατήσουν δυο χρόνια, ενώ η χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί πλήρως, αναφέρει στην ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Μετά από μια ετήσια αξιολόγηση του Trump Kennedy Center, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή εργολάβων, μουσικών εμπειρογνωμόνων, καλλιτεχνικών ιδρυμάτων και άλλων συμβούλων και συμβούλων, και μετά από τη λήψη απόφασης μεταξύ της κατασκευής με κλείσιμο και επαναλειτουργία ή της μερικής κατασκευής με συνέχιση των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για ένα πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με εργασίες εντός και γύρω από τις παραστάσεις, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι το Trump Kennedy Center, εάν κλείσει προσωρινά για κατασκευαστικούς λόγους, αναζωογόνηση και πλήρη ανακατασκευή, μπορεί να γίνει, χωρίς αμφιβολία, η καλύτερη εγκατάσταση παραστατικών τεχνών του είδους της, οπουδήποτε στον κόσμο.

Με άλλα λόγια, αν δεν κλείσουμε, η ποιότητα της κατασκευής δεν θα είναι τόσο καλή και ο χρόνος ολοκλήρωσης, λόγω των διακοπών από το κοινό από τις πολλές εκδηλώσεις που χρησιμοποιούν την εγκατάσταση, θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Το προσωρινό κλείσιμο θα έχει ως αποτέλεσμα ένα πολύ ταχύτερο και υψηλότερης ποιότητας αποτέλεσμα!

Με βάση αυτά τα ευρήματα και με την πλήρη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχω αποφασίσει ότι ο ταχύτερος τρόπος για να φτάσει το Trump Kennedy Center στο υψηλότερο επίπεδο επιτυχίας, ομορφιάς και μεγαλοπρέπειας είναι να σταματήσουμε τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες για περίπου δυο χρόνια, με προγραμματισμένη μεγάλη επαναλειτουργία που θα ανταγωνιστεί και θα ξεπεράσει οτιδήποτε έχει γίνει μέχρι τώρα σε σχέση με μια τέτοια εγκατάσταση.

Ως εκ τούτου, το Trump Kennedy Center θα κλείσει στις 4 Ιουλίου 2026, προς τιμήν της 250ης επετείου της χώρας μας, οπότε και θα ξεκινήσει ταυτόχρονα η κατασκευή του νέου και εντυπωσιακού συγκροτήματος ψυχαγωγίας. Η χρηματοδότηση έχει ολοκληρωθεί και είναι πλήρως έτοιμη!

Αυτή η σημαντική απόφαση, που βασίστηκε στις απόψεις πολλών εξαιρετικά σεβαστών εμπειρογνωμόνων, θα μετατρέψει ένα κουρασμένο, κατεστραμμένο και ερειπωμένο Κέντρο, το οποίο βρισκόταν σε κακή κατάσταση, τόσο οικονομικά όσο και δομικά, για πολλά χρόνια, σε ένα παγκόσμιας κλάσης προπύργιο των τεχνών, της μουσικής και της ψυχαγωγίας, πολύ καλύτερο από ό,τι ήταν ποτέ στο παρελθόν. Η Αμερική θα είναι πολύ περήφανη για το νέο και όμορφο ορόσημό της για πολλές γενιές στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!».