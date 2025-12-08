Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβε τον ρόλο του οικοδεσπότη την Κυριακή (7/12), στην τελετή Kennedy Center Honors, τιμώντας μεταξύ άλλων τον Σιλβέστερ Σταλόνε, την Γκλόρια Γκέινορ και τους Kiss.

«Δισεκατομμύρια άνθρωποι τους έχουν παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια», δήλωσε ο Τραμπ, ο οποίος έγινε ο πρώτος πρόεδρος που παρουσιάζει τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Η απονομή θα προβληθεί στις 23 Δεκεμβρίου, με τον ίδιο να προβλέπει πως θα σημειώσει «τη μεγαλύτερη τηλεθέαση όλων των εποχών». Όπως είπε, οι τιμώμενοι είναι «μερικοί από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες, ηθοποιούς, ερμηνευτές, μουσικούς, τραγουδιστές και τραγουδοποιούς που έχουν περπατήσει ποτέ στη Γη».

Φτάνοντας νωρίτερα στο κόκκινο χαλί με τη Μελάνια Τραμπ, οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν πώς προετοιμάστηκε για την εκδήλωση. «Δεν προετοιμάστηκα ιδιαίτερα», απάντησε. «Έχω καλή μνήμη, οπότε θυμάμαι πράγματα – κάτι πολύ τυχερό. Αλλά απλώς ήθελα να είμαι ο εαυτός μου. Πρέπει να είσαι ο εαυτός σου».

Ο Τραμπ εμφανίστηκε στη σκηνή τρεις φορές — στην έναρξη, στο κλείσιμο και μετά το διάλειμμα — ενώ προλόγισε κάθε καλλιτέχνη μέσα από βίντεο που προβάλλονταν πριν από τα αφιερώματα. «Περνάμε πραγματικά πολύ καλά απόψε», είπε με το χαρακτηριστικό του χιούμορ. «Γνωρίζω τόσους πολλούς στο κοινό. Μερικοί είναι καλοί, μερικοί κακοί. Μερικούς τους αγαπώ και τους σέβομαι πραγματικά. Μερικούς τους μισώ».

Τόνισε επίσης την επιμονή των τιμώμενων, πολλοί από τους οποίους, όπως είπε, ξεκίνησαν με μεγάλες δυσκολίες. «Μερικοί έχουν βιώσει θρυλικές αποτυχίες — αποτυχίες που γίνονται πρωτοσέλιδα λόγω της φήμης τους. Αλλά, όπως λέει και ο Ρόκι Μπαλμπόα, μας έδειξαν πως πρέπει να συνεχίζεις να προχωράς μπροστά».

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε παρομοίασε την εμπειρία με το «μάτι του τυφώνα». «Είναι ένα καταπληκτικό γεγονός, αλλά βρίσκεσαι παγιδευμένος στο κέντρο του. Δύσκολο να το συνειδητοποιήσεις μέχρι την επόμενη μέρα… νιώθω απίστευτα ταπεινός».

Η Γκλόρια Γκέινορ είπε πως «μοιάζει με όνειρο» και ότι μια τέτοια αναγνώριση αποτελεί κορυφαία στιγμή στη διαδρομή της.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η τιμή στους Kiss, καθώς ο πρώτος κιθαρίστας τους, Ace Frehley, είχε χάσει τη ζωή του τον Οκτώβριο ύστερα από τραυματισμό. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με μια εκρηκτική εκτέλεση του «Rock and Roll All Nite», που σήκωσε όρθιο το κοινό.