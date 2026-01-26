Κι όμως, ο Τράβις Σκοτ μπαίνει στο σύμπαν του Κρίστοφερ Νόλαν! Η είδηση ότι ο ράπερ θα παίξει στο επικό sci-fi «The Odyssey» έσκασε σαν βόμβα, ξαφνιάζοντας τους πάντες τόσο στον χώρο της μουσικής, όσο και του κινηματογράφου. Η επιβεβαίωση ήρθε μέσα από ένα αναπάντεχο σποτ στον τελικό του AFC, όπου είδαμε τον Τράβις σε κανονικό ρόλο, να συμμετέχει σε μια ριψοκίνδυνη σκηνή γεμάτη δράση.

Ενώ οι λεπτομέρειες για τον χαρακτήρα του παραμένουν μυστικές, το βίντεο τοποθετεί τον Σκοτ σε ένα συμπόσιο να είναι μαζί με τον Τηλέμαχο (Τομ Χόλαντ) και τον Μενέλαο (Τζον Μπέρνθαλ). Οι πρώτες εικασίες υποδηλώνουν ότι μπορεί να υποδύεται έναν βάρδο ή αφηγητή. Η συμμετοχή του στην ταινία σηματοδοτεί μια σημαντική στροφή για τον Σκοτ, η προηγούμενη κινηματογραφική εμπειρία του οποίου περιοριζόταν σε μεγάλο βαθμό σε πειραματικά πρότζεκτ όπως το Aggro Drift.

Η συνεργασία του ράπερ με τον σκηνοθέτη δεν είναι η πρώτη. Ο Σκοτ συνέβαλε προηγουμένως με το τραγούδι «The Plan» στο Tenet του Κρίστοφερ Νόλαν.

Ο σκηνοθέτης περιέγραψε το τραγούδι ως το «τελευταίο κομμάτι ενός παζλ».

Το ότι θα βρεθεί μπροστά στην κάμερα για μια παραγωγή αυτού του μεγέθους — δίπλα σε ηθοποιούς όπως οι Ματ Ντέιμον, Ζεντάγια και Ρόμπερτ Πάτινσον — σηματοδοτεί ένα τολμηρό νέο κεφάλαιο για τον Τράβις Σκοτ.

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν έχει προγραμματιστεί να αρχίσει να προβάλλεται στους κινηματογράφους στις 17 Ιουλίου.

Με πληροφορίες από : ΑΠΕ – ΜΠΕ