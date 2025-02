Ο Τζέισον Στέιθαμ επιστρέφει ως «Adam Clay» στο σίκουελ της επιτυχημένης ταινίας δράσης «The Beekeeper».

Τα γυρίσματα της νέας παραγωγής από την Miramax αναμένεται να ξεκινήσουν το φθινόπωρο με τον Τίμο Τσαγιάντο να βρίσκεται στην σκηνοθετική καρέκλα παίρνοντας τα ηνία από τον Ντέιβιντ Άγιερ, σύμφωνα με το Variety.

Η πρώτη ταινία, που κυκλοφόρησε τον περασμένο Ιανουάριο, σημείωσε μεγάλη εισπρακτική επιτυχία με εισπράξεις που ξεπέρασαν τα 150 εκατ. δολάρια παγκοσμίως.

Ο Στέιθαμ υποδύθηκε «έναν μυστηριώδη μελισσοκόμο που ζει ήσυχα κοντά στη φύση, αφοσιωμένος στην φροντίδα των κυψελών του. Όταν η αγαπημένη του φίλη και γειτόνισσα πέφτει θύμα μιας τραγικής απάτης και αυτοκτονεί, αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια του. Ως πρώην πράκτορας των «Beekeepers», μιας πανίσχυρης και μυστικής οργάνωσης, ξεκινά μια αιματηρή εκστρατεία, αποφασισμένος να φτάσει μέχρι την κορυφή για να εντοπίσει την πηγή του κακού».

Ο Τσαγιάντο ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο στάδιο post-production για το «Nobody 2» της Universal, θα σκηνοθετήσει τη νέα ταινία βασισμένος σε σενάριο του Κερτ Βίμερ. Εκτός από πρωταγωνιστής του «The Beekeeper 2», ο Στέιθαμ θα έχει και ρόλο παραγωγού μέσω της εταιρείας του Punch Palace Productions, μαζί με τον Κρις Λονγκ για την Long Shot Productions.

The buzz continues for the beekeeper — with Jason Statham is returning to star in “The Beekeeper 2.” https://t.co/p7vTGa8CFS

— Variety (@Variety) February 27, 2025

