Ο Τζιν Σίμονς των Kiss αναρρώνει στο σπίτι του έπειτα από ένα τροχαίο με το αυτοκίνητό του στο Μαλιμπού.

Σύμφωνα με το NBC 4 Los Angeles, το ατύχημα συνέβη την Τρίτη (7/10) και τα ακριβή αίτια δεν έχουν ακόμη διαπιστωθεί.

Ο μπασίστας και τραγουδιστής των Kiss φέρεται να είπε στις αρχές ότι λιποθύμησε ή έχασε τις αισθήσεις του, ενώ βρισκόταν πίσω από το τιμόνι.

Η σύζυγος του Τζιν Σίμονς, Σάνον Τουίντ φέρεται να πρόσθεσε ότι το αυτοκίνητο πέρασε από αρκετές λωρίδες κυκλοφορίας προτού συγκρουστεί με ένα σταθμευμένο όχημα. Μετά το ατύχημα, ο Σίμονς μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για εξετάσεις και σύντομη νοσηλεία, προτού μεταφερθεί στο σπίτι του για να αναρρώσει.

Η Τουίντ ισχυρίζεται επίσης ότι το ατύχημα θα μπορούσε να προκληθεί από πρόσφατη αλλαγή στη φαρμακευτική αγωγή του μπασίστα και τραγουδιστή των Kiss.

Ο Σίμονς ενημέρωσε τους θαυμαστές του με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Σας ευχαριστώ όλους για τις θερμές ευχές. Είμαι εντελώς καλά. Είχα ένα μικροατύχημα. Συμβαίνει. Ειδικά σε όσους από εμάς οδηγούμε απαίσια. Και αυτός είμαι εγώ. Όλα είναι καλά».

Οι Kiss επιβεβαίωσαν τα σχέδιά τους για μια συναυλία χωρίς μάσκες στο Λας Βέγκας αργότερα αυτόν τον Νοέμβριο. Θα είναι η πρώτη εμφάνιση του συγκροτήματος από την αποχαιρετιστήρια περιοδεία τους το 2023.