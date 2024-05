Ο Τζον Μάλκοβιτς και ο Ραλφ Ίνεσον προστέθηκαν στην οικογένεια των «The Fantastic Four» όπως μεταφέρει αποκλειστικά το Deadline.

Όπως και με την πρόσφατη προσθήκη στο καστ, του Πολ Γουόλτερ Χάουζερ ο ρόλος του Μάλκοβιτς προς το παρόν κρατείται επτασφράγιστο μυστικό ενώ ο Βρετανός ηθοποιός Ραλφ Ίνεσον θα υποδυθεί τον Galactus έναν από τους μεγαλύτερους κακούς των Marvel κόμικς σύμφωνα με το «Hollywood Reporter».

Το πρωταγωνιστικό καστ περιλαμβάνει τους Πέδρο Πασκάλ στον ρόλο του Ριντ Ρίτσαρντς, Βανέσα Κίρμπι στον ρόλο της Σου Στορμ, Τζόζεφ Κουίν στον ρόλο του Τζόνι Στορμ, Εμπον Μος-Μπάκραχ στον ρόλο του Μπεν Γκριμ καθώς και τη βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα και Emmy Τζούλια Γκάρνερ.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας έχει αναλάβει ο Ματ Σάκμαν (Matt Shakman) σε σενάριο των Τζος Φρίντμαν (Josh Friedman), Τζεφ Κάπλαν (Jeff Kaplan) και Ιαν Σπρίνγκερ (Ian Springer).

The already star-studded The Fantastic Four movie is adding John Malkovich to its cast in a mystery role. https://t.co/hqSg6ONqj4 pic.twitter.com/zMaVsQ64Rd

— IGN (@IGN) May 10, 2024