Το ταξίδι του Τζον Στάμος με τον εθισμό στο αλκοόλ ήταν μακρύ, γεμάτο με πολλά σκαμπανεβάσματα. Αλλά υπήρξε μια συγκεκριμένη στιγμή που τον οδήγησε να αποτοξινωθεί μια για πάντα.

Στα απομνημονεύματά του «If You Would Have Told Me», που θα κυκλοφορήσουν στις 24 Οκτωβρίου, περιγράφει με λεπτομέρειες το πόσο χαμηλά έπεσε από τον εθισμό του στο αλκοόλ και πώς η νηφαλιότητα τον έχει διαμορφώσει μακροπρόθεσμα.

«Έπρεπε να αντιδράσω. Έπινα πάρα πολύ», λέει αποκλειστικά στο αμερικανικό περιοδικό People ο Στάμος. «Απλώς έπεσα πολύ χαμηλά. Με περιστοίχιζαν άνθρωποι οι οποίοι έπρεπε να είναι μακριά μου»

Όπως είπε, όταν το 2015 τον συνέλαβαν υπό την επήρεια, τότε κατάλαβε ότι έπρεπε να κάνει κάτι με τον εθισμό του. «Συνέβη η σύλληψη μου και σκεφτόμουν “Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Πρέπει να επανέλθω”», θυμάται.

Ο Στάμος τελικά μπήκε σε κέντρο αποτοξίνωσης, το οποίο παραδέχεται ότι για κάποιο διάστημα «ήταν σκοτεινό». Αλλά σημείωσε ότι «άρχισε να βελτιώνεται» και αργότερα «έκανα πολλούς, πραγματικά καλούς φίλους».

Στη συνέχεια παραδέχεται ότι στον αγώνα του για απεξάρτηση τον βοήθησαν οι αδελφές του, αλλά και το ότι αμέσως μετά την αποτοξίνωση ξεκίνησαν τα γυρίσματα για το «Μια πιο τρελή οικογένεια».

Τώρα, έχοντας μείνει νηφάλιος για πολλά χρόνια ο ηθοποιός λέει ότι αυτό το οφείλει στη σύζυγό του Κέιτλιν ΜακΧιού και στον γιο του Μπίλι.

«Με κράτησαν σε αυτό το μονοπάτι γιατί ακολουθώντας τον δρόμο του να είσαι νηφάλιος και να φροντίζεις τον εαυτό σου, όλοι προσπαθούν [να σε βοηθήσουν]… Οπότε το να μείνω στο μονοπάτι [της νηφαλιότητας] γίνεται κυρίως για μένα».