Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Τζόναθαν Κι Κουάν είναι ένας από τους μεγαλύτερους θαυμαστές του Χάρισον Φορντ και το απέδειξε για μία ακόμη φορά στα Critics Choice Awards.

Ο ηθοποιός κατά την παρουσίαση του Βραβείου Καλύτερης Ηθοποιού σε Δραματική Σειρά αμέσως μετά τη βράβευση του Φορντ δεν μπόρεσε να κρατηθεί και είπε πριν παρουσιάσει τις υποψήφιες στην κατηγορία.

«Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να πω, Χάρισον, συγχαρητήρια! Είμαι τόσο χαρούμενος, τόσο χαρούμενος που βρέθηκα στην αίθουσα όταν κέρδισες το βραβείο».

Σημειώνεται ότι οι δύο ηθοποιοί συνεργάστηκαν στην ταινία «Indiana Jones and the Temple of Doom» του 1984 και μοιράστηκαν αρκετές όμορφες στιγμές, όταν ο Κουάν επέστρεψε στην υποκριτική αμέσως μετά τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην ταινία «Everything Everywhere All At Once».

Μία από τις πιο αξιοσημείωτες στιγμές των περσινών βραβείων Όσκαρ ήταν όταν η ταινία απέσπασε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και ο Aμερικανός ηθοποιός με καταγωγή από το Βιετνάμ αγκάλιασε επί σκηνής τον θρυλικό πρωταγωνιστή. Μάλιστα, ο Κουάν ήταν τόσο ενθουσιασμένος που όρμησε πάνω του και τον ευχαρίστησε με ένα φιλί στο μάγουλο.

Σύμφωνα με το «People», η επανασύνδεσή αυτή, έπειτα από 39 χρόνια από την ταινία, όταν μάλιστα ο Κουάν ήταν μόλις 12 ετών, προκάλεσε πλήθος σχολίων και έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.