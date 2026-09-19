Ο Τζόναθαν Κόου, ο οποίος δεν είναι μόνο διεθνώς ευπρόσδεκτος, μα έχει και μία πολύ αξιοπρόσεκτη διείσδυση στην ελληνική εκδοτική αγορά, δημοσιεύει τα τελευταία πολλά χρόνια μυθιστορήματα που μας ενδιαφέρουν τόσο εξαιτίας της θεματικής τους γκάμας, όσο και λόγω του τρόπου της γραφής τους. Μυθιστορήματα που μιλούν για την κοινωνική ή και για την ταξική πραγματικότητα της Βρετανίας και για την ιδιότροπη θέση της ίδιας στην Ευρώπη, κατά το παρελθόν και κατά το παρόν, καθώς εκ παραλλήλου αποκαλύπτουν την πανσπερμία όψεων των ατομικών και των συλλογικών σχέσεων σε κοινωνίες, οι οποίες έχουν καταστεί εδώ και πολύ καιρό ασταθείς και ανασφαλείς, υπό συνθήκες διαρκούς αλληλεπίδρασης μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού βίου. Και όλα αυτά με λεπτή και ιδιαίτερα προσεγμένη ειρωνεία, με ταξίδια αφήγησης μέσα στον χρόνο, με διαγραφή αναπάντεχων χαρακτήρων και με δαιδαλώδη, πλην δραστική και αεικίνητη πλοκή.

Και αίφνης, ιδού ένα παντελώς άγνωστο μυθιστόρημα με τίτλο «Η Μαρία των συμπτώσεων», σε πολύ καλή μετάφραση της Άλκ. Τριμπέρη, από τις εκδόσεις Πόλις, με συγγραφέα έναν Τζόναθαν Κόου της δεκαετίας του 1980 σε ηλικία 23 ετών. Ο Κόου και οι εκδόσεις Πόλις, από τις οποίες κυκλοφορούν όλα τα βιβλία του, μας δίνουν την ευκαιρία να δούμε στο ξεκίνημά του έναν ώριμο και κάθε άλλο παρά αδίκως χειροκροτημένο μυθιστοριογράφο. «Η Μαρία των συμπτώσεων» εκπέμπει ένα πολύ διαφορετικό σήμα από το σήμα το οποίο εκπέμπει στις ημέρες μας ο Κόου, ενώ την ίδια ώρα μοιάζει κάπως να προδιαγράφει, έστω και εξ αποστάσεως, το μέλλον. Ας σημειωθεί πως προηγήθηκαν δύο άλλα βιβλία, τα οποία απορρίφθηκαν μετά πολλών επαίνων, από τους εκδότες, κάνοντας τον Κόου να συνειδητοποιήσει πως έπρεπε να πάψει να γράφει με πρότυπο έναν ήρωα σαν τον ίδιο.

Παιδί της δεκαετίας του 1980, ο Κόου θα καταπιαστεί στη «Μαρία των συμπτώσεων» με ένα εξαιρετικά χαμηλόφωνο θέμα, μακριά από τα φώτα της πολιτικής και από τις δυσχέρειες και τις ανόδους ή τις καθόδους της οικονομίας, με πρόσωπα και με τοπία τοποθετημένα σχεδόν στο ημίφως. Η Μαρία από το Μπέρμιγχαμ θα κινηθεί εντελώς τυχαία και περιστασιακά στην εξέλιξη της ιστορίας. Σχεδόν χωρίς ταυτότητα και χωρίς ψυχή, αδιάφορη περί τα πάντα, αντικείμενο ερωτικού πόθου ανδρών ή γυναικών και ταυτοχρόνως αφορμή κοινού χλευασμού, παντρεύεται, γεννά, χωρίζει και αλλάζει τόπο διαμονής για να μείνει περιορισμένη στο ίδιο πάντοτε αποπνικτικό πλαίσιο. Ο Κόου παραπέμπει εύγλωττα για την εικόνα και για τη σύλληψη της Μαρίας στον Μπέκετ: ένα ζωικό κενό, ένα κύμβαλο αλαλάζον της καθημερινής ύπαρξης, μια σβησμένη παρένθεση, μια διαγραμμένη μολυβιά.

Δεν απουσιάζει η παράμετρος της ειρωνείας από το βιβλίο. Με τη διαφορά πως αντί για μια κατεδαφιστική σάτιρα έτοιμη να ρημάξει με αναίδεια και με κυνισμό το σύμπαν, έχουμε μια κωμωδία που δουλεύει εις βάθος τους χαρακτήρες και τις αντινομικές αποχρώσεις τους. Μια τέτοια μέθοδος θα συνταιριάξει τον νεαρό Κόου με τον εξηνταπεντάχρονο εαυτό του, σφραγίζοντας τη συγγραφική του ιδιοσυγκρασία. Επιπλέον σε μια περίοδο που θα επωάσει ριζικές κοινωνικοπολιτικές μεταβολές, οι οποίες θα επηρεάσουν την Αγγλία και ολόκληρο τον πλανήτη μέχρι και τώρα, ο Κόου θα προλάβει να εικονογραφήσει ό,τι κρύβεται κάτω από την πολιτική, και πίσω από τον δημόσιο λόγο: το χάος και το τυχαίο της ύπαρξης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ