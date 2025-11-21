Ο Τζορτζ Κλούνεϊ φαίνεται πως περνάει μια δύσκολη φάση, προκαλώντας ανησυχία στους φίλους και τους συναδέλφους του. Ο διάσημος ηθοποιός παραδέχτηκε πρόσφατα ότι πλέον δυσκολεύεται να αποστηθίσει τα λόγια του στα γυρίσματα.

Αυτή η αποκάλυψη έχει βάλει σε σκέψεις πολλούς αστέρες του Χόλιγουντ. Όλοι αναρωτιούνται σιωπηλά αν ο χρόνος έχει αρχίσει να αφήνει τα σημάδια του σε έναν από τους πιο διαχρονικούς και λαμπερούς σταρ.

Οι ανησυχίες αυτές βγήκαν στην επιφάνεια κατά τη διάρκεια της προώθησης της νέας του ταινίας για το Netflix, με τίτλο «Jay Kelly». Στην ταινία, ο Κλούνεϊ υποδύεται έναν ηλικιωμένο, κουρασμένο κινηματογραφικό αστέρα – ένας ρόλος που ίσως του θύμισε τη δική του θνητότητα.

Ο 64χρονος σταρ ήρθε αντιμέτωπος με το παρελθόν του όταν ο σκηνοθέτης Νόα Μπάουμπαχ του έδειξε ένα βίντεο με αποσπάσματα από παλιότερες δουλειές του. Από το νεανικό του κούρεμα στη σειρά «The Facts of Life» της δεκαετίας του ’80, μέχρι τη μεγάλη επιτυχία του στο «ER» του ’90. Αυτή η αναδρομή στη νιότη του, σε συνδυασμό με τα πρόσφατα προβλήματα μνήμης, έχει πυροδοτήσει φήμες στη βιομηχανία του θεάματος, όπως αναφέρει το «Radar».

Άνθρωποι από το περιβάλλον του εκφράζουν τον προβληματισμό τους. Μια πηγή κοντά στην παραγωγή ανέφερε: «Ο κόσμος ανησυχεί, γιατί πλέον μιλάει ανοιχτά για το ότι ξεχνάει τις ατάκες του. Αυτό εγείρει ερωτήματα. Είναι απλά γήρανση ή κάτι πιο σοβαρό;».

Φαίνεται πως ο μεγαλύτερος φόβος του Κλούνεϊ είναι η άνοια, καθώς ανέκαθεν περηφανευόταν για την ευφυΐα και την οξύνοιά του.

Μια άλλη πηγή που έχει συνεργαστεί μαζί του για χρόνια πρόσθεσε: «Πάντα ήταν οξυδερκής. Αλλά τώρα, στο πλατό, μιλάει συνέχεια για το πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος. Αυτό μας τρόμαξε λίγο. Κανείς δεν θέλει να βλέπει τον Τζορτζ Κλούνεϊ να γερνάει όπως όλοι οι άλλοι».

Ο γάμος με την Αμάλ Αλαμουντίν

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ, παρά το γεγονός ότι απασχολούσε συχνά τα μίντια με τις σχέσεις του και είχε δηλώσει πως θα παρέμενε εργένης εφ’ όρου ζωής, παντρεύτηκε για δεύτερη φορά το 2014, αφού γοητεύτηκε από την Αγγλολιβανέζα δικηγόρο Αμάλ Αλαμουντίν. Το ζευγάρι απέκτησε το 2017 τα δίδυμα παιδιά του, Αλεξάντερ και Έλλα.

Mε πληροφορίες από το radaronline