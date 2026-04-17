Στο φετινό CinemaCon ξεχώρισε η παρουσίαση του τρέιλερ για το γουέστερν «As Deep As the Grave», το οποίο φέρνει μια πρωτόγνωρη κινηματογραφική προσέγγιση: την εμφάνιση ενός θρυλικού ηθοποιού μέσω ψηφιακής αναπαράστασης, με την πλήρη έγκριση της οικογένειάς του.

Ο Βαλ Κίλμερ είχε επιλεγεί για τον ρόλο του πατέρα Φίνταν πριν από τον θάνατό του, τον Απρίλιο του 2025, όμως οι καθυστερήσεις στην παραγωγή δεν του επέτρεψαν να συμμετάσχει στα γυρίσματα. Έτσι, οι δημιουργοί της ταινίας, σε συνεργασία με τη βρετανική εταιρεία Sonantic και με τη στήριξη της κόρης του, Μερσέντες Κίλμερ, αξιοποίησαν τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για να ανασυνθέσουν τόσο τη μορφή όσο και τη φωνή του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ηθοποιός είχε αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα υγείας στο παρελθόν, καθώς είχε διαγνωστεί με καρκίνο του λάρυγγα το 2014 και είχε υποβληθεί σε απαιτητικές θεραπείες, που επηρέασαν τη φωνή του. Παρ’ όλα αυτά, είχε ήδη χρησιμοποιηθεί παρόμοια τεχνολογία για τη σύντομη εμφάνισή του στην ταινία «Top Gun: Maverick» το 2022.

Στη νέα ταινία ενσαρκώνει έναν καθολικό ιερέα με βαθιά σύνδεση με τις παραδόσεις των Ιθαγενών Αμερικανών. Το τρέιλερ δείχνει ότι ο ρόλος του είναι κομβικός και εκτείνεται σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, παρουσιάζοντάς τον τόσο σε νεαρή ηλικία όσο και ως μια πιο ώριμη, σχεδόν μυστηριακή φιγούρα. Σε μία χαρακτηριστική σκηνή, απευθύνεται σε ένα παιδί λέγοντας να μην φοβάται ούτε τους νεκρούς ούτε τον ίδιο.

Ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος Κέρτε Βόρχες έχει επιβεβαιώσει ότι η παρουσία του χαρακτήρα ξεπερνά τη μία ώρα, υπογραμμίζοντας τη σημασία του στην αφήγηση. Το καστ συμπληρώνουν οι Τομ Φέλτον, Άμπιγκεϊλ Μπρέσλιν και Άμπιγκεϊλ Λόρι.

Η ιστορία βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και συγκεκριμένα στη δράση των αρχαιολόγων Αν και Έρλ Μόρις, οι οποίοι ερεύνησαν την περιοχή Canyon de Chelly στην Αριζόνα, επιχειρώντας να αναδείξουν την ιστορία των Ναβάχο. Σύμφωνα με τον σκηνοθέτη, το σενάριο είχε εξαρχής διαμορφωθεί με γνώμονα τον Κίλμερ, αντλώντας στοιχεία από την προσωπική του καταγωγή και τη σχέση του με τη νοτιοδυτική Αμερική. Μετά τον θάνατό του, η οικογένειά του συνέχισε να στηρίζει ενεργά το πρότζεκτ, τονίζοντας τη σημασία που είχε για τον ίδιο.

Η Μερσέντες Κίλμερ δήλωσε πως ο πατέρας της αντιμετώπιζε πάντα τις νέες τεχνολογίες με θετική διάθεση, θεωρώντας τες μέσο διεύρυνσης της αφήγησης – μια προσέγγιση που, όπως είπε, αποτυπώνεται και στη συγκεκριμένη ταινία.

Έναν χρόνο μετά την απώλειά του, ο Βαλ Κίλμερ γίνεται έτσι ο πρώτος μεγάλος αστέρας του Χόλιγουντ που πρωταγωνιστεί ουσιαστικά μέσω τεχνητής νοημοσύνης, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τη βιομηχανία.

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση, καθώς η χρήση της AI στον χώρο της ψυχαγωγίας αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς. Ήδη έχουν υπάρξει περιπτώσεις ηθοποιών που έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους για ψηφιακές εκδοχές του εαυτού τους, ενώ πλατφόρμες όπως η Eleven Labs προσφέρουν «αδειοδοτημένες» φωνές ιστορικών προσωπικοτήτων.

Ωστόσο, η νέα αυτή πραγματικότητα δεν γίνεται αποδεκτή χωρίς αντιδράσεις. Πολλοί καλλιτέχνες εκφράζουν έντονες ανησυχίες για τα όρια της τεχνολογίας και τις επιπτώσεις της στην ανθρώπινη δημιουργία.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εμφάνιση της Tίλι Νόργουντ, μιας πλήρως ψηφιακής «ηθοποιού» που παρουσιάστηκε σε κινηματογραφικό φεστιβάλ στη Ζυρίχη. Το εγχείρημα αυτό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ιδιαίτερα από το συνδικάτο SAG-AFTRA, το οποίο αμφισβήτησε τη νομιμότητα και την ηθική διάσταση τέτοιων πρακτικών.

Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι η εκπαίδευση αυτών των συστημάτων βασίζεται σε έργο καλλιτεχνών χωρίς την άδειά τους, θέτοντας σε κίνδυνο τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. Παράλληλα, αρκετοί γνωστοί ηθοποιοί έχουν εκφράσει δημόσια την ανησυχία τους για το ενδεχόμενο υποκατάστασης της ανθρώπινης παρουσίας από αλγορίθμους.

Από την άλλη πλευρά, υποστηρικτές της τεχνολογίας τη θεωρούν ένα νέο δημιουργικό εργαλείο, αντίστοιχο με το CGI, που μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους στην αφήγηση.

Σε κάθε περίπτωση, η συζήτηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη στον κινηματογράφο βρίσκεται πλέον στο προσκήνιο, με το «As Deep As the Grave» να αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της μετάβασης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ