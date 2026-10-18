Μια θεατρική παράσταση που φωτίζει τις σκοτεινές πλευρές της εξουσίας, την πολιτική υποκρισία και τη διαρκή σύγκρουση ανάμεσα στην εικόνα που προβάλλουμε και στην αλήθεια που κρύβουμε. «Ο Βασιλιάς Γυμνός», σε κείμενο του Γιάννη Παπάζογλου, ανεβαίνει από τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στο Θέατρο Αργώ, με τον Περικλή Λιανό στον πρωταγωνιστικό ρόλο, σε μια ιστορία που φέρνει στο προσκήνιο τον άνθρωπο πίσω από το πολιτικό προσωπείο.

Κεντρικό πρόσωπο είναι ο Θεοφάνης, ένας ισχυρός πρωθυπουργός που, μετά τη δολοφονία ενός πολιτικού του συνεργάτη, εμφανίζεται δημόσια ως αποφασιστικός ηγέτης που υπερασπίζεται την πατρίδα, τη δημοκρατία και την κοινωνική τάξη. Πίσω, όμως, από αυτή την εικόνα κρύβονται φόβοι, ενοχές, επιθυμίες και μυστικά που απειλούν να ανατρέψουν όσα έχει οικοδομήσει.

Σε μια προσπάθεια να απομονωθεί και να αναμετρηθεί με τον εαυτό του, αποσύρεται για λίγες ημέρες σε ένα μοναστήρι. Εκεί, μέσα από μια αναδρομή στη ζωή και στις επιλογές του, καταγράφει τις σκέψεις του σε ένα μαγνητόφωνο, σε μια προσωπική εξομολόγηση που τον οδηγεί σταδιακά αντιμέτωπο με το παρελθόν και τις πράξεις του. Η απομόνωση γίνεται η αφετηρία ενός βαθύτερου απολογισμού, μέσα από τον οποίο αποκαλύπτονται οι αντιφάσεις του χαρακτήρα του.

Καθώς τα αξιώματα και τα πολιτικά προσωπεία υποχωρούν, ο Θεοφάνης βρίσκεται «γυμνός» απέναντι στην αλήθεια του. Πίσω από τον άνθρωπο που έχει οικοδομήσει την ύπαρξή του πάνω στην εξουσία, αποκαλύπτεται μια σύνθετη και βαθιά αντιφατική προσωπικότητα, με τραύματα, ευαισθησίες και όνειρα που έχει αφήσει πίσω της, εγκλωβισμένη ανάμεσα σε όσα επιθυμεί και σε όσα έχει επιλέξει να γίνει.

Το έργο του Γιάννη Παπάζογλου διερευνά καίρια ζητήματα, όπως η πολιτική διαφθορά, η υποκρισία, η σχέση δημόσιας εικόνας και ιδιωτικής ζωής, οι οικογενειακοί δεσμοί, ο έρωτας, οι ενοχές και ο φόβος. Στον πυρήνα του βρίσκεται η διαχρονική σύγκρουση ανάμεσα στο «φαίνεσθαι» και στο «είναι», θέτοντας ένα ουσιαστικό ερώτημα: τι απομένει, τελικά, όταν καταρρεύσει η εικόνα που έχουμε χτίσει για τον εαυτό μας και βρεθούμε αντιμέτωποι με αυτό που πραγματικά είμαστε;

Συντελεστές:

Κείμενο: Γιάννης Παπάζογλου

Σκηνοθεσία: Γιάννης Παπαδογιάννης

Βοηθός Σκηνοθέτη: Αθηνά Ασημάκη

Σχεδιασμός φώτων/Μουσική επιμέλεια: Γιάννης Παπαδογιάννης

Σκηνικά/Ενδυματολογική Επιμέλεια: Αθηνά Ασημάκη

Φωτογραφία/Artwork: Κωνσταντίνος Λέπουρης

Παραγωγή: sAGaTheaterProductions

Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | ArtEnsemble

Ερμηνεία: Περικλής Λιανός

Πληροφορίες

Θέατρο Αργώ

Ελευσινίων 13-15, Αθήνα(πλησίον Μετρό Μεταξουργείο)

Από Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

Κάθε Δευτέρα 20:00 & Τρίτη 21:00

Διάρκεια: 75′

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=YiyPnHIuIlI

Εισιτήρια

Online προπώληση: Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΓΥΜΝΟΣ | Εισιτήρια εδώ!

Κρατήσεις θέσεων στο ταμείο του θεάτρου [Τ.: 210 5201684]

Ειδικές τιμές για ομαδικές κρατήσεις (6 ατόμων και άνω):

Πληροφορίες στο 6978067421 και στο sagatheater@gmail.com

Τιμές εισιτηρίων:

Κανονικό: 16€ | Μειωμένο: 13€ (άνω των 65 ετών, άνεργοι, ΑΜΕΑ, φοιτητές δραματικών σχολών) | Ατέλειες ΣΕΗ: 8€