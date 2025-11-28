Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ του Ηνωμένου Βασιλείου πρόκειται να εμφανιστεί στο επεισόδιο της σειράς «This Natural Life» στις 23 Δεκεμβρίου, όπως ανακοίνωσε το BBC.

Η παρουσιάστρια της εκπομπής, Μάρθα Κίρνεϊ, πρόκειται να συνομιλήσει με τη βρετανική βασιλική οικογένεια στα κεντρικά γραφεία του φιλανθρωπικού οργανισμού The King’s Foundation, τα οποία βρίσκονται στο κτήμα του οίκου Ντάμφρις στο Άιρσαϊρ, στη νοτιοδυτική Σκωτία.

«Περπατώντας μέσα στο δενδροκομείο του κτήματος, η Αυτού Μεγαλειότητα αναλογίζεται πώς ξεκίνησε η αγάπη του για τον φυσικό κόσμο στην παιδική ηλικία και συζητά θέματα, όπως η σημασία της διδασκαλίας αγροτικών δεξιοτήτων, η προστασία των θαλασσών, η τέχνη της φυτογλυπτικής και η χαρά που του προκαλεί να κρατά στο χέρι ένα κλαδευτήρι» αναφέρει επίσημη σύνοψη της σειράς.

Η Μάρθα Κίρνεϊ θα μιλήσει επίσης με το προσωπικό και τους μαθητές του κτήματος, επισημαίνεται σε δελτίο Τύπου.

Το Dumfries House φιλοξενεί πολλά από τα εμβληματικά εκπαιδευτικά προγράμματα του ιδρύματος, που αποτελούν σε μαθησιακές εμπειρίες που προάγουν την αυτοπεποίθηση, την προσωπική ανάπτυξη και προσφέρουν εκπαίδευση σε δεξιότητες της πραγματικής ζωής.

«Χάρη στον ίδιο και την ομάδα του οργανισμού The King’s Foundation έχει γίνει ο χώρος πρασίνου και η σχολή εκπαίδευσης που είναι σήμερα» δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος του ιδρύματος, Κριστίνα Μάριν.

Στη σειρά «This Natural Life» η παρουσιάστρια Μάρθα Κίρνεϊ εξερευνά τη σημασία του φυσικού κόσμου στη ζωή των επισκεπτών της.

Κάθε προσκεκλημένος την οδηγεί σε μια τοποθεσία που σημαίνει κάτι για εκείνον και περιγράφει τον ρόλο που έχει παίξει η φύση στη ζωή του, εξηγώντας πώς τον έχει διαμορφώσει, επηρεάσει ή γοητεύσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ