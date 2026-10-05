Ο διεθνούς φήμης μαέστρος και βιρτουόζος του βιολιού, André Rieu, ετοιμάζεται να μαγέψει ξανά το ελληνικό κοινό. Ο καλλιτέχνης που έχει καταφέρει να μετατρέψει την κλασική μουσική σε ένα παγκόσμιο, μαζικό φαινόμενο, ανακοίνωσε ένα νέο, ξεχωριστό ραντεβού με τους θαυμαστές του στην Ελλάδα, υποσχόμενος μια βραδιά γεμάτη μελωδία και συναίσθημα.

Η μεγάλη επιστροφή στο TELEKOM Center Athens

Την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2027, το TELEKOM Center Athens θα μεταμορφωθεί σε μια εντυπωσιακή, παραμυθένια σκηνή για να υποδεχθεί τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Πρόκειται για μία από τις πιο θεαματικές μουσικές παραγωγές της χρονιάς, η οποία φέρει όλα τα στοιχεία που έχουν κάνει τις συναυλίες του André Rieu sold-out σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ένα υπερθέαμα με τη Johann Strauss Orchestra

Οι συναυλίες του André Rieu δεν είναι απλώς μουσικά γεγονότα. Είναι ολοκληρωμένες εμπειρίες που ξεπερνούν τα όρια μιας κλασικής συναυλίας, συνδυάζοντας τη μουσική με το θέαμα, το χιούμορ και την έκπληξη.

Μαζί με την 60μελή Johann Strauss Orchestra, δημιουργεί αξέχαστες βραδιές γεμάτες ενέργεια, με το κοινό να γίνεται αναπόσπαστο μέρος της γιορτής. Κάθε περιοδεία του ταξιδεύει με τη δική της σκηνή, εξασφαλίζοντας ένα υπερθέαμα διεθνών προδιαγραφών. Μεγαλοπρεπή σκηνικά, προηγμένοι φωτισμοί και περίτεχνα κοστούμια εποχής μεταφέρουν τους θεατές σε έναν διαφορετικό, μαγικό κόσμο.

Το πρόγραμμα: Από τα ρομαντικά βαλς στα soundtracks

Το πρόγραμμα της βραδιάς ξεδιπλώνεται ως ένα συναρπαστικό μουσικό ταξίδι για κάθε ηλικία. Το ρεπερτόριο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα: από τα χαρακτηριστικά, ρομαντικά βαλς που του χάρισαν τον τίτλο του «Βασιλιά», μέχρι επιβλητικά κομμάτια όπερας και δημοφιλή μιούζικαλ. Παράλληλα, το κοινό θα απολαύσει αγαπημένα κινηματογραφικά soundtracks και παραδοσιακές μελωδίες από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Ένας καλλιτέχνης των ρεκόρ

Γεννημένος στο Μάαστριχτ της Ολλανδίας, ο André Rieu ίδρυσε το 1987 τη Johann Strauss Orchestra, η οποία εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη ιδιωτική ορχήστρα στον κόσμο.

Σήμερα, με περισσότερα από 40 εκατομμύρια άλμπουμ σε πωλήσεις και πάνω από 700.000 θεατές ετησίως, συγκαταλέγεται στους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες ζωντανών εμφανίσεων παγκοσμίως. Με πάνω από 22 εκατομμύρια ακόλουθους στα social media και ένα δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube, συνεχίζει να συστήνει την κλασική μουσική σε νέες γενιές.

Πληροφορίες Συναυλίας και Εισιτήρια

Καλλιτέχνης: André Rieu & Johann Strauss Orchestra

Ημερομηνία: Παρασκευή 12 Μαρτίου 2027

Χώρος διεξαγωγής: TELEKOM Center Athens

Προπώληση εισιτηρίων: Μέσω του δικτύου της more.com

Χρήσιμη συμβουλή: Συστήνεται στο κοινό να προμηθεύεται τα εισιτήριά του αποκλειστικά μέσω των επίσημων σημείων πώλησης (more.com), ώστε να αποφεύγονται υπερβολικές χρεώσεις ή μη έγκυρα εισιτήρια από τρίτους.

Επίσημοι Σύνδεσμοι

Website: www.andrerieu.com

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