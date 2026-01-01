Επιμέλεια: Σ. Κρανιώτη

«Άγριος άνεμος» θα φυσήξει απόψε ( 1/1/2026) και θα φέρει τα νέα τραγούδια του ομότιτλου δίσκου και άλλα παλιότερα στο Καφωδείο Ελληνικό.

Ο Βασίλης Πρατσινάκης μέσα από γνωστές μελωδίες, ήχους και τραγούδια που σιγοτραγουδήσαμε και μεγαλώσαμε μαζί τους, σ ένα πρόγραμμα με έντεχνα, λαϊκά αλλά και κρητικά τραγούδια, συνεχίζει και φέτος αυτό που ξεκίνησε πριν 30 χρόνια σε μουσικές σκηνές της πόλης της Θεσσαλονίκης (‘’Μυστικό’’, ‘’Παρασκήνιο’’, ‘’Βαρδια’’, ‘’Μαύρη Τρύπα’’) με την αγάπη και το μεράκι στο τραγούδι και στη μουσική.

Μαζί του οι Αντώνης Κουμανδράκης στη κιθάρα, Γιώργος Ιωάννου στο μπουζούκι και Σάκης Κοντονικόλας στο πιάνο.

Στο ρεπερτόριο του φροντίζει να περιλάβει μερικά από τα πιο ωραία τραγούδια της σύγχρονης λαϊκής ανθολογίας, σε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι με τα είδη και τις εποχές, προτείνοντας μια αρμονική συνεύρεση και μια ισορροπημένη ακρόαση. Ανιχνεύοντας παλιούς και νέους μουσικούς δρόμους, στο πρόγραμμα συναντά και πάλι συνθέτες και στιχουργούς που αγάπησε και τραγούδησε στο παρελθόν. Έτσι, παρουσιάζοντας με φρέσκο τρόπο τραγούδια της προσωπικής του επιλογής, προτείνει παραστάσεις όπου συναντιούνται ο Σαββόπουλος με τον Τσιτσάνη και ο Μάλαμας με τον Ξυλούρη, ο «ηλεκτρισμός» με το λαούτο και το βιολί, η κιθάρα με το μπουζούκι και το πιάνο.. Στο πρόγραμμα του δεν λείπουν και κάποια παραδοσιακά τραγούδια αλλά και τραγούδια από την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κρήτη.

Νέοι τραγουδοποιοί του εμπιστεύτηκαν τραγούδια όπως το «Οι τρελοί του κόσμου» σε μουσική του Γιάννη Γεωργιλά και στίχους Έλλης Καραμόσχλου, αλλά και η «Κίτρινη Σκόνη» και «Γύρω κόσμος» σε μουσική Παναγιώτη Δόβρη και στίχους Κωνσταντίνου Χρυσανθάκη.

Ο Βασίλης Πρατσινάκης έχει εκδώσει την πρώτη δισκογραφική του δουλειά με τίτλο «Άγριος άνεμος» το 2021.

Στο δίσκο περιέχονται τραγούδια του Γιώργου Καζαντζή, του Ανδρέα Θωμόπουλου, του Απόστολου Ρίζου, του Γιάννη Καρασάββα, του Γιάννη Γεωργιλά, του Γιάννη Φιλιπουπολίτη, μια διασκευή του ριζίτικου «Αγρίμια κι αγριμάκια μου» από την ιδιαίτερη πατρίδα του την Κρήτη και ένα τραγούδι του Ευγένιου Δερμιτάσογλου από ζωντανή ηχογράφηση που έγινε στη Βάρδια, μουσική σκηνή με την οποία ο Βασίλης συνδέθηκε για αρκετά χρόνια.

Στιχουργικά ντύνουν τα τραγούδια η Ναντίνα Κυριαζή, η Σοφία Κατζούρη, η Χρυσούλα Διπλάρη, ο Αγάπιος Αγαπίου, ο Ευγένιος Δερμιτάσογλου, ο Ανδρέας Θωμόπουλος και ο Κωνσταντίνος Χρυσανθάκης.

Ένας δίσκος – πόνημα με τραγούδια φίλων από την γνώριμη φωνή του Βασίλη. Πολλοί μουσικοί της Θεσσαλονίκης συνεργάστηκαν με αγάπη και μεράκι για το τελικό αποτέλεσμα του «Άγριου Άνεμου». Τραγούδια που τα δένουν ο αυθορμητισμός, η ευαισθησία και η απλότητα της έκφρασης του καλλιτέχνη. ‘’Άγριος άνεμος’’ θα φυσήξει και θα φέρει τραγούδια γεμάτα συναίσθημα.

O δίσκος κυκλοφορεί από το Περιοδικό – Εκδόσεις Μετρονόμος.

Πληροφορίες

Καφωδείο Ελληνικό

Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 45

Ώρα έναρξης: 22:00

Είσοδος 8€

Κρατήσεις: 6949950530, 2310 279159