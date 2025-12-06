O Βιν Ντίζελ, ο αστέρας του franchise «Fast & Furious» θα γράψει το σενάριο της live-action ταινίας βασισμένης στο κλασικό παιχνίδι «Rock ‘Em Sock ‘Em Robots», για λογαριασμό της Mattel Studios. Σημειώνεται ότι η συμμετοχή του στο πρότζεκτ, ως πρωταγωνιστής και παραγωγός μέσω της εταιρείας του One Race Films, είχε ανακοινωθεί ήδη από τον Απρίλιο του 2021.

Η νέα ταινία θα «ζωντανέψει» το επιτραπέζιο παιχνίδι πυγμαχίας και τους χαρακτήρες του, τον Red Rocker και τον Blue Bomber.

«Ο Βιν είναι ένας δυναμικός δημιουργός με απαράμιλλη διορατικότητα στη δράση, το συναίσθημα και τη δημιουργία φανταστικών κόσμων. Το δημιουργικό του όραμα για το «Rock ‘Em Sock ‘Em Robots» είναι αιχμηρό, ανθρώπινο και βαθιά κινηματογραφικό — ακριβώς το είδος της αφήγησης που αγαπάμε στη Mattel Studios», ανέφερε σε δήλωσή της η Ρόμπι Μπρένερ (Robbie Brenner), πρόεδρος της Mattel Studios και διευθύντρια περιεχομένου, η οποία θα είναι επίσης μεταξύ των παραγωγών της ταινίας.

Την παραγωγή συνυπογράφει η Σαμάνθα Βίνσεντ (Samantha Vincent) της One Race. Η ανάπτυξη του «Rock ‘Em Sock ‘Em Robots» θα εποπτεύεται από τους Ντάριαν Γκρινμπόμ (Darian Greenbaum) και Άντριου Σκάνελ (Andrew Scannell) για λογαριασμό της Mattel Studios, καθώς από τον διάσημο ηθοποιό.

«Είμαι ενθουσιασμένος που επεκτείνω το σύμπαν της Mattel, φέρνοντας αυτό το κλασικό παιχνίδι της παιδικής μου ηλικίας σε ένα νεότερο κοινό. Θέλω να αφηγηθώ μια ιστορία που εξετάζει το ρόλο του ανταγωνισμού σε έναν κόσμο που συχνά μετριέται από τη δύναμη και την κυριαρχία, αλλά που τολμά να αποκαλύψει τη δύναμη της συμπόνιας στον πυρήνα του», δήλωσε ο Βιν Ντίζελ.

Μετά την τεράστια επιτυχία της «Barbie» το 2023, η οποία αναδείχθηκε ως η υψηλότερη σε εισπράξεις ταινία όλων των εποχών για την Warner Bros. με 1,44 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, η Mattel Studios συνεχίζει την κινηματογραφική της επέκταση.

Στην ατζέντα της βρίσκεται το «Masters of the Universe», μια live-action μεταφορά της διάσημης σειράς παιχνιδιών σε συνεργασία με την Amazon MGM Studios, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 5 Ιουνίου 2026.

Επιπλέον, το 2027 θα ακολουθήσει η ταινία «Matchbox» σε συνεργασία με την Apple Original Films και με πρωταγωνιστή τον Τζον Σίνα (John Cena), σύμφωνα με το Deadline.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ