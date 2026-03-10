Ένα από τα σπουδαιότερα έργα της παγκόσμιας δραματουργίας, ο «Ριχάρδος Γ΄» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, ανεβαίνει τη θεατρική σεζόν 2027–2028 από τις Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη.

Τον εμβληματικό ρόλο του Ριχάρδου, έναν απαιτητικό και βαθιά σύνθετο χαρακτήρα που προσφέρει στον ηθοποιό την ευκαιρία να φωτίσει τις πιο σκοτεινές πτυχές της ανθρώπινης φύσης, αναλαμβάνει ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο διεθνώς αναγνωρισμένος Andrew Visnevski.

Στον «Ριχάρδο Γ΄», ο Ουίλλιαμ Σαίξπηρ συνθέτει ένα από τα πιο σκοτεινά και συναρπαστικά πορτραίτα εξουσίας στην ιστορία του θεάτρου. Δολοπλοκίες, προδοσίες, δολοφονίες, χειραγώγηση και πολιτική ίντριγκα συνθέτουν μια αμείλικτη πορεία προς τον θρόνο της Αγγλίας. Διαχρονικά επίκαιρη, μία από τις μεγάλες ιστορικές τραγωδίες του Βάρδου, παραμένει μέχρι σήμερα ένα αιχμηρό σχόλιο πάνω στη φύση της εξουσίας και την ανθρώπινη φιλοδοξία.

Ο σκηνοθέτης Andrew Visnevski συγκαταλέγεται στις πιο σημαντικές προσωπικότητες του σύγχρονου ευρωπαϊκού θεάτρου. Ιδρυτής της ιστορικής Cherub Company του Λονδίνου, ανέπτυξε για περισσότερα από 25 χρόνια ένα δικό του θεατρικό ύφος που συνδυάζει την κλασική δραματουργία με μια έντονα σωματική και οπτική σκηνική γλώσσα. Παράλληλα έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη θεατρική εκπαίδευση: υπήρξε επικεφαλής μεταπτυχιακών προγραμμάτων και βασικός δάσκαλος στη Royal Academy of DramaticArt (RADA) στο Λονδίνο, ενώ έχει πραγματοποιήσει εργαστήρια για την ερμηνεία του Σαίξπηρ σε πολλές χώρες. Η σχέση του με την Ελλάδα είναι μακρά και ουσιαστική, καθώς έχει συνεργαστεί με σημαντικούς Έλληνες καλλιτέχνες και έχει σκηνοθετήσει στη χώρα μας ήδη από τη δεκαετία του 1980.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διανομή, τους συντελεστές και τις ημερομηνίες της παράστασης θα ανακοινωθούν σύντομα.