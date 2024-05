Ο Γάλλος ηθοποιός Ζεράρ Ντεπαρντιέ γρονθοκόπησε την Τρίτη 21 Μαΐου στη Ρώμη τον Ρίνο Μπαριλάρι, τον «τελευταίο των παπαράτσι».

Όλα εκτυλίχθηκαν σε καφέ-μπαρ της Βία Βένετο, της οδού της «γλυκιάς ζωής» της γνωστής δεκαετίας του 1960. Σύμφωνα με τον καταξιωμένο Ιταλό φωτογράφο, ηλικίας εβδομήντα εννέα ετών, «ο Γάλλος αστέρας του κινηματογράφου ήταν καθισμένος σε εξωτερικό τραπέζι του καφέ, με μια πανέμορφη συνοδό και άλλους φίλους».

Ο Μπαριλάρι κρύφτηκε και κατάφερε να τους φωτογραφήσει, αλλά όταν βγήκαν από το μαγαζί, «η κοπέλα τον προπηλάκισε και ο Ντεπαρντιέ του έδωσε τρεις γροθιές». «Πονάει το κεφάλι μου, δεν είμαι, ξέρετε, δεκαπέντε χρόνων, πλέον είμαι σχεδόν ογδόντα», πρόσθεσε.

Ο Ιταλός θρυλικός «παπαράτσο» μετέβη σε υπηρεσία πρώτων βοηθειών της Αιώνιας Πόλης για να εξακριβώσει αν του προκλήθηκε κάταγμα και έκανε γνωστό ότι προτίθεται να υποβάλει μήνυση κατά του ηθοποιού.

Ο Τύπος σχολιάζει, τέλος, ότι «έστω και για μια μόνο ημέρα επέστρεψαν το κλίμα και οι χρυσές αναμνήσεις της Ρώμης, πρωτεύουσας του διεθνούς κινηματογράφου».

Il fotografo 79enne Rino Barillari, noto come “King dei paparazzi”, è stato medicato in ospedale dopo essere stato preso a pugni dall’attore Gerard Depardieu all’Harry’s Bar di Via Veneto, a Roma: “Sono stato aggredito anche dalla donna che era con lui” pic.twitter.com/sT90WSVkfr

— Tg3 (@Tg3web) May 21, 2024