Μετά την επιτυχημένη πρώτη του εμφάνιση, ο Ζερόμ Καλούτα επιστρέφει για 2η φορά δυναμικά την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου για το Opening του Κύτταρο Live Stage, μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, πάθος και αυθεντική σκηνική ενέργεια.
Αυτή τη φορά, με εξαμελή μπάντα επί σκηνής, ο Ζερόμ στήνει ένα πολυσυλλεκτικό μουσικό ταξίδι, που συνδυάζει τη soul, το hiphop, τη funk και την afrobeat με μοναδικό τρόπο.
Μαζί του, τρεις ξεχωριστοί καλεσμένοι:
Νίνα Μαζάνη – Η φωτεινή παρουσία της και η ξεχωριστή φωνή της την κάνουν από τις πιο αγαπητές νέες τραγουδίστριες της εποχής!
MCYinka – Από τους πιο χαρακτηριστικούς εκπροσώπους του Hip Hop Reggae στην Ελλάδα.
Ανδρέας Πολυζωγόπουλος – Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τρομπετίστας που γεφυρώνει την jazz με τον σύγχρονο ήχο
Η δεύτερη αυτή συναυλία υπόσχεται ακόμη πιο πλούσιο ήχο, αυθόρμητες εκπλήξεις και την ατόφια σκηνική ενέργεια που χαρακτηρίζει τον Ζερόμ Καλούτα. Μια εμπειρία που δεν επαναλαμβάνεται – παρά μόνο για όσους ξέρουν πού να βρίσκονται την κατάλληλη στιγμή!
Διεύθυνση: Ηπείρου 48 και Αχαρνών, Αθήνα, 104 39, Στάση Βικτώρια
Προπώληση: 12 ευρώ | Πόρτα: 15 ευρώ
https://www.more.com/gr-el/tickets/music/jerome-kaluta-live-kyttaro-1/
Τηλ κρατήσεων: 2108224134
Ώρα έναρξης: 22.00 (οι πόρτες ανοίγουν στις 20.30)
Τον Jerome συνοδεύουν οι:
Ιωάννα Καλλιτσάντση – Φωνή
Νίκος Αναστασιάδης – Τύμπανα
Οδυσσέας Αποστολόπουλος – Πλήκτρα/Φωνή
Μιχάλης Καραγιάννης – Κιθάρα
Βίκτωρ Κουλουμπής – Μπάσο
Στέλιος Μίχας-Εγγλέζος – Τρομπόνι
Γιάννης Παπαϊωάννου – Ηχολήπτης (FOH)
Βικτώρια Παπαδοπούλου – Διεύθυνση Παραγωγής/Afrogreco Entertainment
Photography – Γιώτα Εφραιμίδου
Artwork: Ελίζα Ζαρίφη
Video trailer : Πέτρος Σκούτας / Gorilla Cinematography
Tv spot: Αντώνης Μπυριζάς
Radio spot: Τζένη Χατζοπούλου, Γιάννης Παπαϊωάννου
Επικοινωνία: Τζίνα Φουντουλάκη – Αλέξανδρος Καραμαλίκης