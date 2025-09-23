Μετά την επιτυχημένη πρώτη του εμφάνιση, ο Ζερόμ Καλούτα επιστρέφει για 2η φορά δυναμικά την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου για το Opening του Κύτταρο Live Stage, μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, πάθος και αυθεντική σκηνική ενέργεια.

Αυτή τη φορά, με εξαμελή μπάντα επί σκηνής, ο Ζερόμ στήνει ένα πολυσυλλεκτικό μουσικό ταξίδι, που συνδυάζει τη soul, το hiphop, τη funk και την afrobeat με μοναδικό τρόπο.

Μαζί του, τρεις ξεχωριστοί καλεσμένοι:

Νίνα Μαζάνη – Η φωτεινή παρουσία της και η ξεχωριστή φωνή της την κάνουν από τις πιο αγαπητές νέες τραγουδίστριες της εποχής!

MCYinka – Από τους πιο χαρακτηριστικούς εκπροσώπους του Hip Hop Reggae στην Ελλάδα.

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος – Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τρομπετίστας που γεφυρώνει την jazz με τον σύγχρονο ήχο

Η δεύτερη αυτή συναυλία υπόσχεται ακόμη πιο πλούσιο ήχο, αυθόρμητες εκπλήξεις και την ατόφια σκηνική ενέργεια που χαρακτηρίζει τον Ζερόμ Καλούτα. Μια εμπειρία που δεν επαναλαμβάνεται – παρά μόνο για όσους ξέρουν πού να βρίσκονται την κατάλληλη στιγμή!

Διεύθυνση: Ηπείρου 48 και Αχαρνών, Αθήνα, 104 39, Στάση Βικτώρια

Προπώληση: 12 ευρώ | Πόρτα: 15 ευρώ

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/jerome-kaluta-live-kyttaro-1/

Τηλ κρατήσεων: 2108224134

Ώρα έναρξης: 22.00 (οι πόρτες ανοίγουν στις 20.30)

Τον Jerome συνοδεύουν οι:

Ιωάννα Καλλιτσάντση – Φωνή

Νίκος Αναστασιάδης – Τύμπανα

Οδυσσέας Αποστολόπουλος – Πλήκτρα/Φωνή

Μιχάλης Καραγιάννης – Κιθάρα

Βίκτωρ Κουλουμπής – Μπάσο

Στέλιος Μίχας-Εγγλέζος – Τρομπόνι

Γιάννης Παπαϊωάννου – Ηχολήπτης (FOH)

Βικτώρια Παπαδοπούλου – Διεύθυνση Παραγωγής/Afrogreco Entertainment

Photography – Γιώτα Εφραιμίδου

Artwork: Ελίζα Ζαρίφη

Video trailer : Πέτρος Σκούτας / Gorilla Cinematography

Tv spot: Αντώνης Μπυριζάς

Radio spot: Τζένη Χατζοπούλου, Γιάννης Παπαϊωάννου

Επικοινωνία: Τζίνα Φουντουλάκη – Αλέξανδρος Καραμαλίκης