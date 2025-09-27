Τη μουσικοθεατρική παράσταση-καμπαρέ «Ομπρέλα να πάρεις» παρουσιάζουν ο Κύριος και η Κυρία Μπάνγκο την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου στις 21:30 και μόνο για τέσσερις βραδιές στο Red Jasper Cabaret Theater, Κεφαλληνίας.

Σάτιρα, μαύρο χιούμορ, ύφος γκροτέσκο και σουρεαλισμός σε κείμενο Μαρίνας Αντωνοπούλου, μουσική και στίχους Γιώργου Χούχου και σκηνοθεσία Στάθη Μαυρόπουλου.

Η παράσταση αποτελεί μια ιστορία για την ύβρη της εξουσίας και για την ανάγκη για αέναη εξέγερση, τόσο μέσα από τον λόγο όσο και μέσα από τη μουσική. Η πρόζα πλέκεται με τραγούδι και χτίζει ένα θέατρο ευθύ και ροκ, όπως λένε οι συντελεστές, αντίδοτο σε όσα μας θυμώνουν και μας φοβίζουν.

Μία ηθοποιός και τέσσερις μουσικοί ξεδιπλώνουν μια ιστορία που εκτυλίσσεται σε τόπο και χρόνο που έχουν μεγάλες ομοιότητες με την Ελλάδα του σήμερα.

Αφηγήτρια είναι μια νοσοκόμα που ανακαλεί την τρομερή επιδημία συννεφοπτώσεων που άλλαξε τη ζωή της χώρας. Εξαθλιωμένη και με ηθικό στα τάρταρα, η αφηγήτρια νοσοκόμα ανακαλύπτει απρόσμενα τους πιο απίθανους συμμάχους: μια ομάδα εξεγερμένων από το απώτατο παρελθόν. Κι εκεί που νομίζεις ότι γνωρίζεις το τέλος, η ιστορία κάνει στροφή… Ποιος κυβερνά; Ποιος υπακούει; Τα ερωτήματα απαντώνται μετά μουσικής, με τραγούδια που δεν συνοδεύουν απλώς την αφήγηση αλλά αποτελούν κινητήριο δύναμη της δράσης.

Την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου στις 21:30, η παράσταση ανεβαίνει στο Καφωδείο Ελληνικό Upstairs, Ελ. Βενιζέλου 45, στη Θεσσαλονίκη.