Είκοσι τρεις ιστορίες που ξεκινούν από μικρές σκηνές, από ένα παγκάκι, μία εφημερίδα, ένα λεωφορείο της νύχτας, ένα καφεκοπτείο και καταλήγουν σε κάτι πιο βαθύ κι εσωτερικό, περιλαμβάνονται στο νέο βιβλίο του δημοσιογράφου και συγγραφέα, Δημήτρη Δραγώγια, με τίτλο «Οδός Ανθέων», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Μπαρμπουνάκη».

Η «Οδός Ανθέων» είναι ένας δρόμος που δεν υπάρχει στον χάρτη, αλλά έχει περπατηθεί από όλους, «αποκαλύπτοντας» στον αναγνώστη μία Θεσσαλονίκη των ονείρων και των σκιών. Στο συγκεκριμένο βιβλίο τα αντικείμενα μιλούν, οι ιστορίες δεν κραυγάζουν, ούτε διεκδικούν εντυπωσιασμό, αλλά αφήνουν το δικό τους, χαρακτηριστικό αποτύπωμα.

«Δεν ήθελα να γράψω ένα βιβλίο που να περιγράφει τη Θεσσαλονίκη, άλλωστε την πόλη την έχουν περιγράψει όλοι οι σπουδαίοι λογοτέχνες, ως κοινωνικό σώμα, πολιτικό πεδίο, νοσταλγική μνήμη, μεταπολεμικό τραύμα, ερωτικό σκηνικό» δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο συγγραφέας, προσθέτοντας πως «ήθελα να γράψω ένα βιβλίο που να δείχνει τι κάνει μια πόλη μέσα μας. Πώς σε διαμορφώνει χωρίς να το καταλαβαίνεις».

Είναι το δεύτερο συγγραφικό εγχείρημα του Δημήτρη Δραγώγια, έπειτα από το μυθιστόρημα «Επτά» που κυκλοφόρησε το 2017, με τη γραφή να ισορροπεί ανάμεσα στο υπαρξιακό και το ειρωνικό, με το χιούμορ να «φωνάζει» «παρών», με τους ήρωες να μη δραματοποιούν τη ζωή τους,αλλά να την αντέχουν και μία πόλη που δεν παρουσιάζεται ως «γοητευτική» αλλά ως τόπος που σε δοκιμάζει. «Η Θεσσαλονίκη των σκιών είναι ευγενική, αλλά δεν είναι φιλανθρωπική. Δεν σου κάνει χάρη που υπάρχει. Σου θυμίζει απλώς ότι υπάρχεις κι εσύ, με ό,τι συνεπάγεται», αναφέρει ο δημοσιογράφος και συγγραφέας στις πρώτες σελίδες του βιβλίου που αποτελεί έναν οδηγό χρήσης για το διάβασμα της «Οδού Ανθέων».

Η συλλογή διαβάζεται αυτόνομα σε κάθε διήγημα, αλλά αποκτά πραγματικό βάθος, όταν ιδωθεί ως σύνολο. «Δεν είναι αυτοβιογραφία, αλλά δεν είναι και ξένο. Δεν μπορείς να γράψεις 23 ιστορίες χωρίς να αφήσεις μέσα τους κάτι από τη δική σου σιωπή. Δεν έγραψα γεγονότα από τη ζωή μου, έγραψα συναισθήματα που θα μπορούσαν να είναι δικά μου. Και νομίζω ότι εκεί βρίσκεται η λογοτεχνία: όχι στο “τι έγινε”, αλλά στο “πώς έμεινε μέσα σου”», συμπληρώνει ο συγγραφέας.

Ερωτηθείς εάν θέλει να περάσει κάποιο μήνυμα, ο κ. Δραγώγιας απαντά πως δεν πιστεύει σε αυτά: «Αν ένα βιβλίο θέλει να δώσει μήνυμα, καλύτερα να γράψει κανείς δοκίμιο. Αυτό που με ενδιέφερε ήταν να δημιουργήσω μετατοπίσεις. Αν κάποιος κλείσει το βιβλίο και κοιτάξει ένα παγκάκι ή ένα λεωφορείο λίγο διαφορετικά, τότε κάτι έχει αλλάξει. Αυτό αρκεί».

Όσο για το πιο διήγημα τον εκφράζει περισσότερο, αποκαλύπτει πως είναι «Η τελευταία πρωινή εφημερίδα» διότι «μιλά για τη δύναμη των τίτλων». Άλλωστε και ο ίδιος ως δημοσιογράφος, με μακρά πορεία, όπως είπε ξέρει «πόσο μια λέξη μπορεί να φτιάξει ή να διαλύσει μια πραγματικότητα. Κι αυτό με απασχολεί πολύ».

Η παρουσίαση του βιβλίου «Οδός Ανθέων» θα πραγματοποιηθεί σήμερα, στις 7:30 το απόγευμα, στην αίθουσα «Μανώλης Αναγνωστάκης» του δημαρχείου Θεσσαλονίκης και εκτός από τον συγγραφέα θα μιλήσουν ο δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης, ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Στέφανος Τσιτσόπουλος και η δημοσιογράφος Ευγενία Γήτα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ