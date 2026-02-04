Ο Οδυσσέας Σταμούλης είναι από εκείνους τους ηθοποιούς που κουβαλούν μια διαδρομή γεμάτη ουσία, χωρίς να χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Με παρουσία που έχει αφήσει το αποτύπωμά της τόσο στο θέατρο όσο και στην τηλεόραση, βρίσκεται φέτος σε μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο, πρωταγωνιστώντας σε δύο θεατρικές παραστάσεις. Από τη μία στον «Φιάκα» του Δημοσθένη Κ. Μισιτζή σε σκηνοθεσία Πάνου Σκουρολιάκου στο Από Μηχανής Θέατρο και από την άλλη στο έργο «Αθώος ή Ένοχος» του Jeffrey Archer, σε σκηνοθεσία Γιώργου Φρατζεσκάκη στο Θέατρο Ελιάρτ.

Ο Φιάκας είναι ένας «αξιαγάπητος απατεώνας». Τι ήταν αυτό που σας γοήτευσε περισσότερο σε αυτόν τον ρόλο;

Με γοήτευσε η αντίφαση του Φιάκα: ενώ είναι απατεώνας, παραμένει ανθρώπινος, ευάλωτος και ειλικρινής μέσα στο ψέμα του. Δρα από ανάγκη, φόβο και επιθυμία να αγαπηθεί. Όσο κι αν προσπαθεί να ξεγελάσει τους άλλους, δεν ξεγελά τον ίδιο του τον εαυτό. Εκεί βρίσκεται και η διαχρονικότητά του.

Ποια στοιχεία του Φιάκα είναι διαχρονικά και επίκαιρα για το σημερινό κοινό;

Ενσαρκώνει ανθρώπινες αδυναμίες που δεν ανήκουν σε εποχή. Η ευρηματικότητα και η προσαρμοστικότητά του θυμίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο που προσπαθεί να επιβιώσει σε ένα ασταθές περιβάλλον. Δεν είναι ούτε ήρωας ούτε αντιήρωας, είναι καθρέφτης των αντιφάσεών μας.

Το έργο γράφτηκε το 1870. Πώς συνομιλεί, κατά τη γνώμη σας, με τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία;

Παρά τα χρόνια του, μιλά στην εποχή μας. Θίγει την αγωνία για κοινωνική άνοδο, το «φαίνεσθαι» και την ανάγκη αναγνώρισης σε ένα σύστημα που συχνά προτιμά την επιφάνεια. Ζητήματα που εξακολουθούν να μας αφορούν έντονα.

Πόσο δύσκολο είναι να ισορροπήσει κανείς ανάμεσα στην κωμωδία και τη σάτιρα χωρίς να χαθεί το μέτρο;

Είναι μεγάλη πρόκληση. Η κωμωδία και η σάτιρα απαιτούν ακρίβεια: υπερβολή προς τη μία πλευρά κάνει το έργο επιφανειακό, προς την άλλη χάνεται η απόλαυση και το παιχνίδι με τον θεατή.

Ο Φιάκας αλλάζει συνεχώς ταυτότητες. Πώς δουλέψατε υποκριτικά αυτή τη «μεταμόρφωση»;

Όπως λέει ο Όσκαρ Ουάιλντ: «Όταν οι κριτικοί διαφωνούν για έναν καλλιτέχνη, ο καλλιτέχνης συμφωνεί με τον εαυτό του». Οι άλλοι βλέπουν πολλές ταυτότητες στον Φιάκα, ενώ ο ίδιος ξέρει ότι έχει μία.

Τι θα θέλατε να πάρει το κοινό μαζί του φεύγοντας από την παράσταση;

Ψυχαγωγία.

Τι ονειρεύεστε για την καλλιτεχνική σας διαδρομή;

Ονειρεύομαι ένα μέλλον που θα έχουν σημασία τα όνειρα.

Ετοιμάζετε κάτι άλλο;

Ναι, συμμετέχω σε δύο παραστάσεις: «Φιάκας» – Από Mηχανής Θέατρο: Παρασκευή & Σάββατο 21:00, Κυριακή 18:00

«Αθώος ή Ένοχος» – Θέατρο Ελιάρτ: Δευτέρα στις 20:30 & Τρίτη στις 21:00

Νομίζω ότι είναι αρκετά προς το παρόν, θα προχωρήσουμε βήμα-βήμα.

Info

Παίζουν:

Οδυσσέας Σταμούλης: Φιάκας

Δημήτρης Μυλωνάς: Γιάννης

Μαρία Μαυροματάκη: κοκόνα Φρόσω

ΝάγιαΜητσάκου: Ευανθία

Πάνος Βανιώτης/Φώτης Τσορανίδης: Καζαμίας

Στην παράσταση συμμετέχει ζωντανά ο καραγκιοζοπαίχτης Κώστας Σπυρόπουλος.Βοηθοί στο μπερντέ, οι μαθητές της Ακαδημίας Θεάτρου Σκιών «Θανάσης Σπυρόπουλος».

Συμμετέχουν οι μουσικοί:

Ilirjan Mehilli (βιολί)

Παναγιώτης Στεφανουδάκης (λαούτο) – Φώτης Τσορανίδης (κιθάρα)

Κάτω Σκηνή «Από Μηχανής» Θεάτρου, Ακαδήμου 13, Μεταξουργείο

(σταθμός Μετρό: Μεταξουργείο), τηλέφωνο: 210. 5232097

Ημέρες & ώρες παραστάσεων:

Παρασκευή & Σάββατο 21:00, Κυριακή 18:00