Δόθηκε στη δημοσιότητα το τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας «Οδύσσεια», του Κρίστοφερ Νόλαν, που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους τον Ιούλιο.

Στο επίκεντρο της ταινίας βρίσκεται ο Ματ Ντέιμον στον εμβληματικό ρόλο του Οδυσσέα, ξετυλίγοντας το επίπονο ταξίδι της επιστροφής του ήρωα στην Ιθάκη μετά τον Τρωικό Πόλεμο.

Στο πλευρό του πρωταγωνιστούν ο Τομ Χόλαντ στον ρόλο του Τηλέμαχου, η Αν Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπη, η Zεντάγια ως θεά Αθηνά, ο Ρόμπερτ Πάτινσον που θα υποδυθεί τον Ερμή και η Σαρλίζ Θερόν ως μάγισσα Κίρκη.

Το καστ συμπληρώνουν οι Λουπίτα Νιόνγκο, Τζον Μπέρνθαλ, Μπιλ Ίργουιν, Μία Γκοθ, Μπένι Σάφντι, Σαμάνθα Μόρτον, Κόρεϊ Χόκινς, Έλιοτ Πέιτζ, Χίμες Πατέλ, Τζον Λεγκουιζάμο, Γουίλ Γιουν Λι, Ράφι Γκαβρόν, Σάιλο Φερνάντεζ, Νικ Ε. Ταραμπέι και Τζέσι Γκαρσίασε άγνωστους ρόλους.

Δείτε το τρέιλερ: